szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

9 órája

Hat gólt lőtt a Veszprém 18 éves fiatalja

Címkék#Rodrigo Corrales#PLER#Mikael Appelgren#ONE Veszprém HC#kézilabda nb I

Negyvenkét találatig jutottak a bakonyiak szombaton. Veszprém–PLER mérkőzésnek adott otthont az aréna.

Horváth Gábor

A Nantes elleni Bajnokok Ligája-sikert követően Veszprém–PLER összecsapás következett a Veszprém Arénában.

Veszprém–PLER: gólerős bakonyi fiatalok
Magabiztos hazai siker született a Veszprém–PLER bajnoki mérkőzésen a kézilabda NB I-ben. A címvédő 42 gólig jutott.
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A címvédő bakonyiaknál a csütörtöki BL-meccsen bravúros teljesítmény nyújtó Rodrigo Corrales pihent, helyette Mikael Appelgren került a kapuba. A svéd az első öt percben három gólt kapott, ami nem volt vészesen sok, viszont az kevés volt, hogy ezen időszak alatt csak egyszer talált kapuba a Veszprém. Egy-két találattal a vendégek vezettek, csak a 10. percben érte utol riválisát a lassabban belelendülő házigazda, 5-5.

Nem sokkal később a vezetést is átvette, majd a papírformának megfelelően sikerült elhúznia a One Veszprémnek, amely az első 30 percet követően 21-12-re vezetett. Annak ellenére, hogy a korábban a Balatonfüredi KSE-ét erősítő kapus, Bősz Dániel három hétméterest is hatástalanított.

Fordulás után Dopjera Adam 10 gólra növelte a hazai előnyt, 22-12, a 18 éves jobbszélső következő próbálkozását Kránitz kivédte, de azt követően hatékonyan kézilabdázott a fiatal játékos. Dopjera meg sem állt hat találatig, ugyanennyiszer talált a kapuba Bjarki-Már Elísson és Ali Zein, Gáncs-Pető Máté ötször volt eredményes. Appelgren összesen 14 lövést hatástalanított. A Veszprém 21 gólos sikert aratott.

A bakonyiak legközelebb, jövő szerdán a Bajnokok Ligájában lépnek pályára, a Dinamo Bucuresti vendégei lesznek.

Veszprém–PLER: 42 hazai találat

ONE Veszprém HC–PLER-Budapest 42-21 (21-12)

Veszprém, 650 néző. V.: Hornyik, Zörgő. ONE Veszprém HC: Appelgren (kapus), Adel 2, Gáncs-Pető 5, Marguc 1 (1), Martinovic 2, Hesam 3, Dopjera 6, Remili 4, el-Dera 3, Pesmalbek 2, Molnár R. 2, Ali Zein 6. Elísson 6 (2). Edző: Xavier Pascual.

PLER-Budapest: Bősz, Kránitz (kapusok), Kemény 1, Fodor 1, Várszegi 1, Ocvirk 1 (1), Bognár 4, Kavin 2, Sunajko 2, Farkas 3, Markez 6. Edző: Lepsényi Sándor.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 4/1, ill. 2/1.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu