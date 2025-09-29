szeptember 29., hétfő

Csattanós pofont adott a trónkövetelőnek a Veszprém (+ videó)

Előzetesen a lila-fehéreket tartották a legesélyesebbnek arra, hogy idén megállítsák a bakonyi gárdát a futsal NB I-ben. A Veszprém–Újpest mérkőzés aztán mégsem alakult szorosan.

Horváth Gábor

A hazaiak hibátlan mérleggel, hat sikerrel, a vendégek öt győzelemmel és egy vereséggel várták a Veszprém–Újpest rangadót a futsal NB I-ben. Az első osztályú pontvadászat a válogatott szünetet követően folytatódott.

Rangadónak indult a Veszprém–Újpest találkozó a futsal NB I-ben, de a bakonyiak magabiztosan múlták felül jó erőkből álló vetélytársukat.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Gyorsan egymásnak estek a csapatok, a rohanásból a hazaiak jöttek ki jobban, a 4. percben Matheus lövése után csorgott a kapuba a labda Kinics lábai között, 1-0.

A folytatásban sokáig érintetlenül maradtak a kapuk, majd a félidő hajráját megnyomta a Veszprém. A 18. percben Lipl lopott labdát, majd szépen használta ki a helyzetet, 2-0.

A 19. percben Dróth Zoltán vágta a kapuba a labdát Fellembek passzát követően, 3-0.

A szünet után igyekezett beleerősíteni az Újpest, amelynek Czermann révén össze is jött a szépítés, 25. perc: 3-1.

Nem sokat kellett várni a válaszra, a 29. percben ismét óriásit hibázott az Újpest, Thiago lecsapott a játékszerre és kapásból a hálóba helyezett, 4-1.

Nagyot küzdöttek a vendégek a szépítésért, de még büntetőből sem tudtak a kapuba találni, Lucas próbálkozását Spandler hatástalanította.

Összességben magabiztosan múlta felül vetélytársát a még mindig hibátlan Veszprém, amely legközelebb a H.O.P.E. Futsal vendége lesz az NB I nyolcadik körében

Veszprém–Újpest: könnyed hazai siker

Veszprém–Újpest 4-1 (3-0)

Veszprém. V.: Kiss G., Muhari, Vass. Vehir.hu Futsal Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Fellembek. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.

Újpest: Kinics – Lucas, Hadzsi, Suscsák, Cardoso. Csere: Gémesi, Kártik, Sipos, Kovács Balázs, Mukai, Östör, Czerman, Medveczki, Kovács Benjamin. Edző: Németh Péter.

Gólszerzők: Matheus (4.), Lipl (18.), Dróth (19.), Thiago (29.), ill. Czerman (25.).

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
