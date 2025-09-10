Gólzáporos fordulót rendeztek

Az Ősi PSK hazai pályán súlyos vereséget szenvedett a Badacsonytomaj ellen a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság II. vonalában. Bár az első félidő szoros küzdelmet hozott (1–2), a második játékrészben a vendégek hengereltek, és végül 9–1-es diadalt arattak. A tomajiak legeredményesebb játékosa Mékli Alex Miksa volt, aki négyszer is betalált. Mékli jelenleg hat találattal vezeti a bajnokság góllövő listáját.

A Kamond FC és a Magyarpolány összecsapása ezzel szemben épp az ellenkezőjét hozta: a 90 perc alatt egyik csapat sem tudta feltörni a másik védelmét, így gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó.

Fordulatos mérkőzést vívott a Csabrendek és a Balatonszepezd. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést, ám a vendégek mindkétszer egyenlítettek, majd Zömbik Dávid találatával a győzelmet is megszerezték (2–3).

A Káptalanfa magabiztosan tartotta otthon a három pontot a Nemesszalók ellen. Már az első percektől kézben tartották az irányítást, és végül 5–2-es sikerrel zárták a mérkőzést.

Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály

A fordulóból egy találkozó elmaradt: a Balatonfüredi FC II. és az Öskü összecsapását október végén pótolják majd.

Eredmények: Kamond FC-Magyarpolány SE 0-0, Ősi PSK-Badacsonytomaji SE 1-9, Csabrendek FC-Balatonszepezd 2-3, Káptalanfa SE-Nemesszalók ESE 5-2.

A bajnokság élmezőnyének az állása a második forduló után: 1. Badacsonytomaj 6 pont, 2. Magyarpolány 4, 3. Öskü (egy meccsel kevesebbet játszott) 3, 4. Balatonszepezd (egy meccsel kevesebbet játszott) 3.