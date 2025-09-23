szeptember 23., kedd

Kézilabda

1 órája

Apa és fia egymás ellen, korábbi munkaadóját győzné le Xavier Pascual (+ videó)

Idegenben folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában Xavier Pascual alakulata. A veszprémi kézilabdacsapat vendégként is esélyesebb riválisánál a több érdekességet is tartogató szerdai összecsapáson.

Horváth Gábor

A Dinamo Bucuresti vendége lesz a Bajnokok Ligája csoportkörében ezen héten a veszprémi kézilabdacsapat.

Esélyesként lép pályára a veszprémi kézilabdacsapat Bukarestben, de ez nem azt jelenti, hogy könnyű dolga lesz a hazaiakkal szemben. Az előző idényben a bakonyiak kétszer is megverték Rosta Miklósékat
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Tavaly simán verte a románokat a veszprémi kézilabdacsapat

A One Veszprém HC egy-egy sikerrel és vereséggel áll, a rajton kikapott Aalborgban, a múlt héten hazai pályán két vállra fektette a francia Nantes csapatát.

A bukarestiek az első és a második fordulóban egyaránt három góllal maradtak alul, előbb otthon a Sporting, majd idegenben a Kolding ellen.

A magyar és a román együttes között több kapcsolódási pont is akad. A bakonyiak mestere, Xavier Pascual épp Bukarestből érkezett a királynék városába. A Dinamót erősítette korábban a most már veszprémi Luka Cindric, Ali Zein és Hugo Descat is. Egykoron a bakonyiaknál védett a románok szerb kapusa, Vladimir Cupara.

További érdekesség, hogy a Bucurestit erősíti Xavier Pascual fia, Alex Pascual Garcia. A magyar válogatott beállósa, Rosta Miklós szintén a románoknál szerepel.

Az előző idényben szintén egy csoportban szerepeltek a felek a BL-ben. A Veszprém oda-vissza könnyedén legyőzte riválisát, hazai pályán 36-24-re, idegenben 33-26-ra nyert.

Tavasszal a románok és a magyarok számára is a Magdeburg jelentette a végállomást a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, a németek a legjobb nyolc közé jutásért ejtették ki a bukarestieket, a negyeddöntőben pedig a bakonyiakat búcsúztatták.

A mérkőzés szerdán 18.45-kor kezdődik.

A harmadik forduló teljes programja, kézilabda-BL, A csoport

  • Dinamo Bucuresti–One Veszprém HC (szerda, 18.45)
  • Aalborg Handbold–Sporting CP (szerda, 18.45)
  • HBC Nantes–Kolstad Handball (szerda, 20.45)
  • Industria Kielce–Füchse Berlin (csütörtök, 18.45)

Így áll a tabella:

  1. Füchse Berlin 4 pont
  2. Sporting 4
  3. Kielce 2
  4. Aalborg 2
  5. Veszprém 2
  6. Kolstad 2
  7. Bucuresti 0
  8. Nantes 0
     

 

