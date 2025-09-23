23 perce
Apa és fia egymás ellen, korábbi munkaadóját győzné le Xavier Pascual (+ videó)
Idegenben folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában Xavier Pascual alakulata. A veszprémi kézilabdacsapat vendégként is esélyesebb riválisánál a több érdekességet is tartogató szerdai összecsapáson.
A Dinamo Bucuresti vendége lesz a Bajnokok Ligája csoportkörében ezen héten a veszprémi kézilabdacsapat.
Tavaly simán verte a románokat a veszprémi kézilabdacsapat
A One Veszprém HC egy-egy sikerrel és vereséggel áll, a rajton kikapott Aalborgban, a múlt héten hazai pályán két vállra fektette a francia Nantes csapatát.
A bukarestiek az első és a második fordulóban egyaránt három góllal maradtak alul, előbb otthon a Sporting, majd idegenben a Kolding ellen.
A magyar és a román együttes között több kapcsolódási pont is akad. A bakonyiak mestere, Xavier Pascual épp Bukarestből érkezett a királynék városába. A Dinamót erősítette korábban a most már veszprémi Luka Cindric, Ali Zein és Hugo Descat is. Egykoron a bakonyiaknál védett a románok szerb kapusa, Vladimir Cupara.
További érdekesség, hogy a Bucurestit erősíti Xavier Pascual fia, Alex Pascual Garcia. A magyar válogatott beállósa, Rosta Miklós szintén a románoknál szerepel.
Az előző idényben szintén egy csoportban szerepeltek a felek a BL-ben. A Veszprém oda-vissza könnyedén legyőzte riválisát, hazai pályán 36-24-re, idegenben 33-26-ra nyert.
Tavasszal a románok és a magyarok számára is a Magdeburg jelentette a végállomást a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, a németek a legjobb nyolc közé jutásért ejtették ki a bukarestieket, a negyeddöntőben pedig a bakonyiakat búcsúztatták.
A mérkőzés szerdán 18.45-kor kezdődik.
A harmadik forduló teljes programja, kézilabda-BL, A csoport
- Dinamo Bucuresti–One Veszprém HC (szerda, 18.45)
- Aalborg Handbold–Sporting CP (szerda, 18.45)
- HBC Nantes–Kolstad Handball (szerda, 20.45)
- Industria Kielce–Füchse Berlin (csütörtök, 18.45)
Így áll a tabella:
- Füchse Berlin 4 pont
- Sporting 4
- Kielce 2
- Aalborg 2
- Veszprém 2
- Kolstad 2
- Bucuresti 0
- Nantes 0