Volt kapusai ellen kellene kiemelkedőt nyújtani a Veszprémnek (videó)

Fájó vereséget szenvedett múlt héten az Aalborg otthonában a veszprémi kézilabdacsapat, amely nem csak az eredmény, hanem a mutatott játék miatt is bánkódhatott. Ez persze még csak az első meccs volt, bőven van idő javítani, és itt is az első alkalom erre: csütörtökön a HBC Nantes együttesét fogadják a bakonyiak a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban.

Első hazai Bajnokok Ligája mérkőzését játssza a veszprémi kézilabdacsapat ebben a szezonban. A bakonyiak erős francia riválist fogadnak. Ignacio Biosca ellenfélként tér vissza az arénába

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A franciák is vereséggel kezdték a BL-idényt, a Nantes azzal a csapattal találkozott, amelytől az előző idény elődöntőjében kikapott. A Füchse Berlin ezúttal is jobb volt a galloknál, hiába vezetett a Nantes hazai pályán az első félidőt követően, végül 34-40 állt az eredményjelzőn.

Az biztos, hogy kőkemény ellenfél a Nantes, amely remekül támad, átlövő, irányító és beállós pozícióban egyaránt hatékony, illetve a széleken is jelentős erőket vonultat fel.

Mindenképpen ki kell emelni a franciák két kapusát és nemcsak azért, mert mind a ketten védtek korábban Veszprémben. Ivan Pesic és Igancio Biosca remek formát mutat, utóbbi közel 42 százalékkal védett a Berlin ellen, előbbi a hét közi bajnoki meccsen hét labdát fogott.

A Nantes a Toulouse ellen lépett pályára és nyert 28-22-re a francia pontvadászatban.

Bajnokival melegített a One Veszprém HC is, amely a Ferencváros otthonában diadalmaskodott magabiztosan.

„A Nantes elleni mérkőzés nagy kihívás lesz. Jelenleg ők az egyik legjobb klub a világon. Tavaly eljutottak a Final4-ba, és a csapat nem sokat változott azóta, így tudjuk, hogy nagyon kemény mérkőzés vár ránk, de ne felejtsük el, hazai pályán játszunk. Többet kell mutatnunk, mint a múlt héten. Fejlesztenünk kell a játékunkat, és a legjobb kézilabdánkat kell játszanunk. Tudjuk, hogy sokat futnak, kemény a védekezésük, és az támadásuk is erős. Minden szempontból veszélyesek, ezért teljes mértékben fel kell készülnünk rájuk.” - nyilatkozta Nedim Remili klubja honlapjának adott interjújában.

Legutóbb alulmaradt a franciákkal szemben a veszprémi kézilabdacsapat

A Veszprém és a Nantes legutóbb 2021-ben találkozott egymással, a BL negyeddöntőjében a franciák bizonyultak jobbnak. Az első mérkőzésen 32-28-ra nyertek, a királynék városában hiába született bakonyi siker (32-30), a Nantes utazhatott a kölni négyes döntőbe. Ekkor még a francia csapatot erősítette a legendás Kiril Lazarov, a 2022-ben Veszprémbe igazolt Dragan Pesmalbek és a jövőre a bakonyiakhoz igazoló Emil Nielsen.