Kezdődik a kézilabda-BL: legutóbb csúnyán „megégett” ebben a csarnokban a Veszprém (videóval)

A dán Aalborg lesz a veszprémi kézilabdacsapat első ellenfele a Bajnokok Ligája 2025/2026-os szezonjában. A mérkőzés szerdán 18.45-kor kezdődik.

A dán Aalborg vendége lesz a veszprémi kézilabdacsapat a Bajnokok Ligája csoportkörének nyitányán. A mérkőzést szerdán rendezik, kőkemény küzdelemre kell számítani

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Az előző idényben mindkét csapatnak a negyeddöntő jelentette a végállomást és az is közös a felekben, hogy hiába üldözik nagy lendülettel, egyelőre nem sikerült megszerezni a BL-trófeát. A Veszprém négyszer, az Aalborg két alkalommal veszített döntőt a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban.

A legutóbbi idényben a One Veszprém HC csoportelsőként végzett, az Aalborg Handbold második lett a másik nyolcasban, ami azt jelentette, hogy mind a két együttes közvetlenül a negyeddöntőbe jutott. Ott viszont német ellenfelek megállították őket: a bakonyiak a későbbi győztes Magdeburggal szemben maradtak alul kiélezett csatában, a dánok nem igazán tudták megszorongatni a Füchse Berlint.

A legutóbbi Aalborg–Veszprém összecsapás a magyar csapat számára keserű emlék, 2024. május 1-én a bakonyiak 33-28 arányban alulmaradtak a dánok csarnokában, ami azt jelentette, hogy a házigazda jutott a legjobb négy közé (hazai pályán egy találattal nyert a Veszprém). Az északiak abban az évben egészen a fináléig meneteltek, ahol egy góllal alulmaradtak a Barcelonával szemben.

Az Aalborg mondhatni tipikus északi alakulat, amely főként hazai játékosokra épít. A dánok mellett a keretében norvégok és svédek vannak, illetve nemrég igazolták le a német válogatott irányítót, Juri Knorrt. A legnagyobb név a BL-győztes, kétszeres világbajnoki ezüstérmes norvég átlövő Sander Sagosen és a dánok veterán klasszisa, Niklas Landin, aki két olimpiai siker mellett háromszor nyert vb-t, 2020-ban pedig Sogesennel együtt lett BL-győztes a THW Kiel színeiben.

Lökést adhat a siker – mondta a veszprémi kézilabdacsapat edzője

- Az első meccs mindig különleges, ugyanakkor nehéz is. Úgy gondolom, nem az a lényeg, hogyan kezdünk, hanem az, hogyan fejezzük be a küzdelemsorozatot. A csoportunk rendkívül erős, minden héten kemény ellenféllel kell szembenézzünk. Nagyon fontos, hogy jól koncentráljunk, most az Aalborg elleni idegenbeli meccsre fókuszálunk. Ez nem egy döntő ütközet, de fontos a győzelem. Ha sikerül nyernünk, az nagy lökést adhat nekünk a folytatásra – nyilatkozta a bakonyiak mestere, Xavier Pascual a BL internetes oldalának.