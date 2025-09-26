szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veol podcast

1 órája

Remili a király, de hol az udvartartás?

Címkék#Balatonfüredi FC#veol podcast#helyzet podcast#One Veszprém HC#vármegye#futsalválogatott#kézilabda

Kilenc gólt lőtt az 51 éves csatár, a balatonfüredi edző saját játékosa csapatában mutatkozott be. A vármegyei focihírek mellett a veszprémi kézilabdacsapat bukaresti mérkőzését beszéltük ki a Helyzet Podcastban.

Horváth Gábor

Új adással jelentkezik a Helyzet Podcast. A veszprémi kézilabdacsapat nyerni tudott a Bajnokok Ligájában, de a játéka ezúttal is elmaradt a várakozástól. Nedim Remili klasszisára lehet számítani, viszont a keret nagy része egyelőre adós a stabil teljesítménnyel.

Veszprémi kézilabda a Helyzet Podcastban
A veszprémi kézilabdacsapattal, az ajkai focisták szereplésével, a magyar futsalválogatottal, valamint vármegyei labdarúgó érdekességekkel foglalkoztunk a Helyzet Podcast aktuális adásában
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprémi kézilabda a középpontban

Természetesen ezúttal is a One Veszprém HC BL-fellépése szolgáltatta a fő témát podcastunkban. A bakonyiak szereplését két oldalról (optimista szurkoló kontra kritikus kommentelő) vizsgáltuk és jártuk kicsit körbe.

A kézilabda mellett foglalkoztunk még:

  • az FC Ajka Kecskemét ellen mérkőzésével, rossz sorozatával és az edzőváltási pletykákkal.
  • az Úrkút-Balatonalmádi fociderbivel, amely a 93. percben dőlt el a vendégek javára.
  • Szabados Tamás vármegye II-es bemutatkozásával, az NB III-as Balatonfüredi FC mesterét saját játékosa irányította
  • az 51 éves Korpos Tibor elképesztő teljesítményével, a csatár kilencszer volt eredményes a labdarúgó vármegye III legutóbbi játéknapján.
  • futsalválogatottunk botrányos romániai fellépésével, amely nagy magyar ünneppel ért véget.

A mikrofonnál Balogh Dávid és Horváth Gábor sportújságírók.

 

 

Veol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu