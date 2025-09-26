Remili a király, de hol az udvartartás?

Új adással jelentkezik a Helyzet Podcast. A veszprémi kézilabdacsapat nyerni tudott a Bajnokok Ligájában, de a játéka ezúttal is elmaradt a várakozástól. Nedim Remili klasszisára lehet számítani, viszont a keret nagy része egyelőre adós a stabil teljesítménnyel.

A veszprémi kézilabdacsapattal, az ajkai focisták szereplésével, a magyar futsalválogatottal, valamint vármegyei labdarúgó érdekességekkel foglalkoztunk a Helyzet Podcast aktuális adásában

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprémi kézilabda a középpontban

Természetesen ezúttal is a One Veszprém HC BL-fellépése szolgáltatta a fő témát podcastunkban. A bakonyiak szereplését két oldalról (optimista szurkoló kontra kritikus kommentelő) vizsgáltuk és jártuk kicsit körbe.

A kézilabda mellett foglalkoztunk még:

az FC Ajka Kecskemét ellen mérkőzésével, rossz sorozatával és az edzőváltási pletykákkal.

az Úrkút-Balatonalmádi fociderbivel, amely a 93. percben dőlt el a vendégek javára.

Szabados Tamás vármegye II-es bemutatkozásával, az NB III-as Balatonfüredi FC mesterét saját játékosa irányította

az 51 éves Korpos Tibor elképesztő teljesítményével, a csatár kilencszer volt eredményes a labdarúgó vármegye III legutóbbi játéknapján.

futsalválogatottunk botrányos romániai fellépésével, amely nagy magyar ünneppel ért véget.

A mikrofonnál Balogh Dávid és Horváth Gábor sportújságírók.