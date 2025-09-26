1 órája
Remili a király, de hol az udvartartás?
Kilenc gólt lőtt az 51 éves csatár, a balatonfüredi edző saját játékosa csapatában mutatkozott be. A vármegyei focihírek mellett a veszprémi kézilabdacsapat bukaresti mérkőzését beszéltük ki a Helyzet Podcastban.
Új adással jelentkezik a Helyzet Podcast. A veszprémi kézilabdacsapat nyerni tudott a Bajnokok Ligájában, de a játéka ezúttal is elmaradt a várakozástól. Nedim Remili klasszisára lehet számítani, viszont a keret nagy része egyelőre adós a stabil teljesítménnyel.
Veszprémi kézilabda a középpontban
Természetesen ezúttal is a One Veszprém HC BL-fellépése szolgáltatta a fő témát podcastunkban. A bakonyiak szereplését két oldalról (optimista szurkoló kontra kritikus kommentelő) vizsgáltuk és jártuk kicsit körbe.
A kézilabda mellett foglalkoztunk még:
- az FC Ajka Kecskemét ellen mérkőzésével, rossz sorozatával és az edzőváltási pletykákkal.
- az Úrkút-Balatonalmádi fociderbivel, amely a 93. percben dőlt el a vendégek javára.
- Szabados Tamás vármegye II-es bemutatkozásával, az NB III-as Balatonfüredi FC mesterét saját játékosa irányította
- az 51 éves Korpos Tibor elképesztő teljesítményével, a csatár kilencszer volt eredményes a labdarúgó vármegye III legutóbbi játéknapján.
- futsalválogatottunk botrányos romániai fellépésével, amely nagy magyar ünneppel ért véget.
A mikrofonnál Balogh Dávid és Horváth Gábor sportújságírók.
Veol podcast
- Miért mutatott öreguras kézilabdát a Veszprém a rajton?
- Költészet úton és útfélen – beszélgetés Tóth Péter Lóránttal
- Az elmúlt időszakban megnőtt az online csalások száma
- A szülőszelídítő program erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, B. Kiss Eszter mentálhigiénés szakember válaszol
- Kézfertőtlenítő vagy napszemüveg is okozhat gépjárműtüzet