3 órája
Hazatérnek a Veszprém egyiptomi játékosai (+ videó)
Címvédőként szerepel a magyar bajnok az egyiptomi klubvilágbajnokságon. A veszprémi kézilabdacsapat első ellenfele Ausztráliából érkezik.
Két felhozó mérkőzést követően várhatóan kemény és izgalmas küzdelmek várnak a veszprémi kézilabdacsapatra a klubvilágbajnokságon, amelynek idén idén is Egyiptom ad otthont.
Egy évvel ezelőtt fantasztikus izgalmakat követően szerezte meg a klubvilágbajnoki címet a Veszprém, amely az elődöntőben a Barcelona, a fináléban a Magdeburg együttesét győzte le, mindkét alkalommal hosszabbítást követően diadalmaskodott.
Édes volt ez a siker a bakonyiaknak, akik történetük során első alkalommal hódították el a trófeát. A győzelem szép szezont vetített előre, ám a 2024/2025-ös idény vége végül felemás lett.
Az aktuális évad másképp indult: a One Veszprém HC hat meccsből ugyan ötöt megnyert és csak egyszer kapott ki, ám az együttese játéka a Bajnokok Ligája mérkőzéseken nem volt éppenséggel meggyőző.
Emiatt is tűnik remek erőfelmérőnek a klubvilágbajnokság. A magyar bajnok az egyiptomi tornán először a Sydney Uni alakulatával mérkőzik, az ausztrálok elleni szombati találkozó esélyeit nem érdemes elemezni. Ez egy felhozó meccs lesz, ahogyan a vasárnap Al-Ahli elleni is, igaz, meg kell jegyezni, hogy az egyiptomiak sokkal komolyabb erőt képviselnek, mint az ausztrál gárda. A Veszprém nemrég, bő egy hónapja mérkőzött az Al-Ahlival és csak egy góllal nyert ellene a boszniai felkészülési tornán. A bakonyiak a nyáron igazoltak az egyiptomi csapatból, a beállós Ahmed Adel korábban hat éven át volt az Ahli játékosa. Az afrikai klubbal kapcsolatban azt is meg kell említeni, hogy tavaly a Barcelonát legyőzve harmadik lett a klubvilágbajnokságon.
A Veszprém keretében négy egyiptomi játékos (Adel mellett Hesham, Ali Zein és el-Dera) is szerepel, ők most hazájukban küzdhetnek egy egy értékes trófeáért.
A B csoportban szerepel a veszprémi kézilabdacsapat
A klubvilágbajnokság csapatait három csoportba sorsolták, a hármasokból az első helyezettek és a legjobb második jut az elődöntőbe.
A B jelű csoportban szereplő Veszprém szombaton és vasárnap is 19 órai kezdettel lép pályára.
A magyar bajnok, mint említettük, címvédőként szerepel a mezőnyben, amelyben Európát még a Bajnokok Ligája idei nyertese a Magdeburg és a szabadkártyás Barcelona képviseli. A legjobb négy között a tavalyihoz hasonló, kemény csörtékre lehet számítani a legjobbak között.
A csoportok beosztása
A csoport
- SC Magdeburg (német)
- Sarjah SC (egyesült arab emírségekbeli)
- California Eagles (egyesült államokbeli)
B csoport
- One Veszprém HC
- al-Ahli (egyiptomi)
- Sydney Uni (ausztrál)
C csoport
- Barca (spanyol)
- Taubaté (brazil)
- Zamalek SC (egyiptomi)