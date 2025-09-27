Hazatérnek a Veszprém egyiptomi játékosai (+ videó)

Két felhozó mérkőzést követően várhatóan kemény és izgalmas küzdelmek várnak a veszprémi kézilabdacsapatra a klubvilágbajnokságon, amelynek idén idén is Egyiptom ad otthont.

Címvédőként szerepel a klubvilágbajnokságon a veszprémi kézilabdacsapat, amely szombaton és vasárnap játssza le csoportmeccseit Egyiptomban

Forrás: IHF

Egy évvel ezelőtt fantasztikus izgalmakat követően szerezte meg a klubvilágbajnoki címet a Veszprém, amely az elődöntőben a Barcelona, a fináléban a Magdeburg együttesét győzte le, mindkét alkalommal hosszabbítást követően diadalmaskodott.

Édes volt ez a siker a bakonyiaknak, akik történetük során első alkalommal hódították el a trófeát. A győzelem szép szezont vetített előre, ám a 2024/2025-ös idény vége végül felemás lett.

Az aktuális évad másképp indult: a One Veszprém HC hat meccsből ugyan ötöt megnyert és csak egyszer kapott ki, ám az együttese játéka a Bajnokok Ligája mérkőzéseken nem volt éppenséggel meggyőző.

Emiatt is tűnik remek erőfelmérőnek a klubvilágbajnokság. A magyar bajnok az egyiptomi tornán először a Sydney Uni alakulatával mérkőzik, az ausztrálok elleni szombati találkozó esélyeit nem érdemes elemezni. Ez egy felhozó meccs lesz, ahogyan a vasárnap Al-Ahli elleni is, igaz, meg kell jegyezni, hogy az egyiptomiak sokkal komolyabb erőt képviselnek, mint az ausztrál gárda. A Veszprém nemrég, bő egy hónapja mérkőzött az Al-Ahlival és csak egy góllal nyert ellene a boszniai felkészülési tornán. A bakonyiak a nyáron igazoltak az egyiptomi csapatból, a beállós Ahmed Adel korábban hat éven át volt az Ahli játékosa. Az afrikai klubbal kapcsolatban azt is meg kell említeni, hogy tavaly a Barcelonát legyőzve harmadik lett a klubvilágbajnokságon.

A Veszprém keretében négy egyiptomi játékos (Adel mellett Hesham, Ali Zein és el-Dera) is szerepel, ők most hazájukban küzdhetnek egy egy értékes trófeáért.

A B csoportban szerepel a veszprémi kézilabdacsapat

A klubvilágbajnokság csapatait három csoportba sorsolták, a hármasokból az első helyezettek és a legjobb második jut az elődöntőbe.

A B jelű csoportban szereplő Veszprém szombaton és vasárnap is 19 órai kezdettel lép pályára.

A magyar bajnok, mint említettük, címvédőként szerepel a mezőnyben, amelyben Európát még a Bajnokok Ligája idei nyertese a Magdeburg és a szabadkártyás Barcelona képviseli. A legjobb négy között a tavalyihoz hasonló, kemény csörtékre lehet számítani a legjobbak között.