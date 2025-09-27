szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Több mint félszáz gólt rámolt be ellenfelének a One Veszprém

Címkék#One Veszprém HC#Sydney Uni#klubvilágbajnokság#kézilabdacsapat

Elrajtolt a klubvilágbajnokság. A veszprémi kézilabdacsapat, amely címvédőként szerepel idén az eseményen, ausztrál csapat ellen mutatkozott be.

Horváth Gábor

A várakozásoknak megfelelően könnyedén vette az akadályt a veszprémi kézilabdacsapat a klubvilágbajnokság B csoportjában. Az egyiptomi tornán a bakonyiak 51 alkalommal találtak az ausztrál Sydney Uni kapujába. A legeredményesebb játékos Hugo Descat volt kilenc góllal, Gáncs-Pető Máté nyolcszor volt eredményes, az akciógólokat tekintve utóbbi termelt jobban. A támadások mellett védekezésben is jeleskedett a magyar bajnok, amely a második félidőben csupán öt gólt kapott.

Veszprémi kézilabda: ausztrál csapat elleni játszottak
Bemutatkozott az idei klubvilágbajnokágon a veszprémi kézilabdacsapat, amely magabiztosan fektette két vállra ausztrál riválisát a B csoportban.
Forrás: IHF

Az Al-Ahli ellen folytatja a veszprémi kézilabdacsapat

Sydney Uni–One Veszprém HC 15-51 (10-27)

Új Admisztratív Főváros. V.: Khasan, Khusan (üzbégek). One Veszprém HC: Appelgren, Corrales (kapusok), Martinovic 5, Thiagus, Descat 9 (2), Hesam 3, Elísson 8 (2), Ligetvári, Cindric 3, Remili 3, el-Dera 1, Pesmalbek 5, Gáncs-Pető 8, Adel 2, Molnár R. 3, Ali Zein 1. Edző: Xavier Pascual.

Hétméteres: 4/2, illetve 4/4.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

A Veszprém vasárnap 19 órai kezdettel az egyiptomi Al-Ahli elleni zárja a csoportkört a klubvilágbajnokságon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu