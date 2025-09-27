Több mint félszáz gólt rámolt be ellenfelének a One Veszprém

A várakozásoknak megfelelően könnyedén vette az akadályt a veszprémi kézilabdacsapat a klubvilágbajnokság B csoportjában. Az egyiptomi tornán a bakonyiak 51 alkalommal találtak az ausztrál Sydney Uni kapujába. A legeredményesebb játékos Hugo Descat volt kilenc góllal, Gáncs-Pető Máté nyolcszor volt eredményes, az akciógólokat tekintve utóbbi termelt jobban. A támadások mellett védekezésben is jeleskedett a magyar bajnok, amely a második félidőben csupán öt gólt kapott.

Bemutatkozott az idei klubvilágbajnokágon a veszprémi kézilabdacsapat, amely magabiztosan fektette két vállra ausztrál riválisát a B csoportban.

Forrás: IHF

Az Al-Ahli ellen folytatja a veszprémi kézilabdacsapat

Sydney Uni–One Veszprém HC 15-51 (10-27)

Új Admisztratív Főváros. V.: Khasan, Khusan (üzbégek). One Veszprém HC: Appelgren, Corrales (kapusok), Martinovic 5, Thiagus, Descat 9 (2), Hesam 3, Elísson 8 (2), Ligetvári, Cindric 3, Remili 3, el-Dera 1, Pesmalbek 5, Gáncs-Pető 8, Adel 2, Molnár R. 3, Ali Zein 1. Edző: Xavier Pascual.

Hétméteres: 4/2, illetve 4/4.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

A Veszprém vasárnap 19 órai kezdettel az egyiptomi Al-Ahli elleni zárja a csoportkört a klubvilágbajnokságon.