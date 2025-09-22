szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

2 órája

Rövidzárlat után szépségdíjas góllal egyenlített a Füred

Címkék#Balatonfüredi FC#labdarúgó NB III#Ikoba Beton Zsámbe#csoport#Zsámbék

A második félidő elején nem koncentrált eléggé a vendégcsapat és ez két pontjába került. Zsámbék–Balatonfüred: 2-2.

Horváth Gábor

Zsámbék–Balatonfüred: jól előkészített pályán estek egymásnak a mérkőző felek a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. Az egész első félidőről elmondható, hogy a BFC enyhe mezőnyfölényben játszott.

Zsámbék–Balatonfüred: nem bírtak egymással
Jól játszott, vezetést szerzett a vendégcsapat a Zsámbék–Balatonfüred NB III-as labdarúgó mérkőzés első félidejében, de fordulás után jöttek a fordulatok.
Fotó: Nagy Lajos/archív

Helyzeteket dolgozott ki, de a befejezésbe mindig hiba csúszott. A hazai gárda az első játékrészben egyetlen alkalommal veszélyeztetett, de Schrankó hárított.

A 41. perc aztán változást hozott. Bal oldali füredi akcióból Lórántfy lőtte be a labdát, s a középen érkező Büki hét méterről pörgetett a hosszú sarokba, 0-1.

A szünet utáni 10 percben óriási fordulatot produkáltak a csapatok.

A 47. percben, jobb oldali hazai szögletből beadott labdát a hosszú saroknál egyedül maradt Sugár bombázta a kapuba, 1-1. Védője, Deme éppen elcsúszott (?). 

A füredi gárda teljesen megzavarodott, ezért várható volt a következő hazai gól. Az 56. percben hazai akció végén előre lőtt labdára, Csáky és Schrankó bizonytalanul reagált, s az őket támadó Bartos kíséretében Csáky saját kapujába fejelt, öngól, 2-1.

A váratlan fordítás utáni sokkból nehezen jött ki a BFC, de kijött.

Az irányítást újra magához vette a csapat, persze az ellenfél, a vezetés tudatában, visszaállt és kontrázni próbált. Küzdött, ment előre a füredi gárda, és szépségdíjas góllal egyenlített a 70. percben. Szabadrúgásból felívelt labdát a hazai védők nem tudták hárítani, Csáky a kapu elé visszafejelte játékszert, s a jókor érkező Szabó Bence gyönyörű mozdulattal fejelte a bal felső sarokba, 2-2.

Az utolsó 20 percben a győzelemre hajtott a BFC, de a néha a durvaság határait feszegető lelkes zsámbéki csapat kihúzta az utolsó perceket.

A mérkőzés első félideje nagyon rendben volt a Balatonfüredi FC szempontjából. A szünet utáni rövidzárlat, két súlyos egyéni hibával tarkítva, miatt csak döntetlent ért el a vendég együttes.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Zsámbék–Balatonfüred: eltérő félidők

Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC 2-2 (0-1)

Zsámbék, 200 néző. V.: Erni. Ikoba Beton Zsámbék: Tugyi – Márton, Sugár, Bíró, Orosházi, Peinlich (Bartos, 46.), Veréb (Áprily, 46.), Nagy Zs. (Németh, 46.), Zsuppán (Czeglédi, 67.), Horváth K., Balázs. Edző: Némedi Norbert.

Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Szabó Kornél, Büki (Torma, 92.), Szabó Krisztián (Heinczinger, 77.), Lórántfy, Bene, Burucz, Szabó B. (Horváth K., 80.), Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Szabados Tamás: - Nem ezt terveztük, sajnos az egyéni hibák miatt csak egy pontot szereztünk.

A labdarúgó NB III északnyugati csoportjának állása

  1. Gyirmót FC Győr 24 pont
  2. Dorogi FC 21
  3. Puskás Akadémia FC II. 18
  4. Credobus Mosonmagyaróvár 14
  5. FC Sopron 13
  6. Opus Tigáz Tatabánya 12
  7. Bicskei TC 12
  8. Komárom VSE 11
  9. VSC 2015 Veszprém 10
  10. ETO Akadémia 10
  11. Balatonfüredi FC 9
  12. Frutti Drink-Perutz FC Pápa 7
  13. Budaörs 7
  14. Ikoba Beton Zsámbék 7
  15. Szombathelyi Haladás 4
  16. Újpest FC II. 4

 

