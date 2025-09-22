2 órája
Rövidzárlat után szépségdíjas góllal egyenlített a Füred
A második félidő elején nem koncentrált eléggé a vendégcsapat és ez két pontjába került. Zsámbék–Balatonfüred: 2-2.
Zsámbék–Balatonfüred: jól előkészített pályán estek egymásnak a mérkőző felek a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. Az egész első félidőről elmondható, hogy a BFC enyhe mezőnyfölényben játszott.
Helyzeteket dolgozott ki, de a befejezésbe mindig hiba csúszott. A hazai gárda az első játékrészben egyetlen alkalommal veszélyeztetett, de Schrankó hárított.
A 41. perc aztán változást hozott. Bal oldali füredi akcióból Lórántfy lőtte be a labdát, s a középen érkező Büki hét méterről pörgetett a hosszú sarokba, 0-1.
A szünet utáni 10 percben óriási fordulatot produkáltak a csapatok.
A 47. percben, jobb oldali hazai szögletből beadott labdát a hosszú saroknál egyedül maradt Sugár bombázta a kapuba, 1-1. Védője, Deme éppen elcsúszott (?).
A füredi gárda teljesen megzavarodott, ezért várható volt a következő hazai gól. Az 56. percben hazai akció végén előre lőtt labdára, Csáky és Schrankó bizonytalanul reagált, s az őket támadó Bartos kíséretében Csáky saját kapujába fejelt, öngól, 2-1.
A váratlan fordítás utáni sokkból nehezen jött ki a BFC, de kijött.
Az irányítást újra magához vette a csapat, persze az ellenfél, a vezetés tudatában, visszaállt és kontrázni próbált. Küzdött, ment előre a füredi gárda, és szépségdíjas góllal egyenlített a 70. percben. Szabadrúgásból felívelt labdát a hazai védők nem tudták hárítani, Csáky a kapu elé visszafejelte játékszert, s a jókor érkező Szabó Bence gyönyörű mozdulattal fejelte a bal felső sarokba, 2-2.
Az utolsó 20 percben a győzelemre hajtott a BFC, de a néha a durvaság határait feszegető lelkes zsámbéki csapat kihúzta az utolsó perceket.
A mérkőzés első félideje nagyon rendben volt a Balatonfüredi FC szempontjából. A szünet utáni rövidzárlat, két súlyos egyéni hibával tarkítva, miatt csak döntetlent ért el a vendég együttes.
Tudósított: Fülöp Zoltán.
Zsámbék–Balatonfüred: eltérő félidők
Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC 2-2 (0-1)
Zsámbék, 200 néző. V.: Erni. Ikoba Beton Zsámbék: Tugyi – Márton, Sugár, Bíró, Orosházi, Peinlich (Bartos, 46.), Veréb (Áprily, 46.), Nagy Zs. (Németh, 46.), Zsuppán (Czeglédi, 67.), Horváth K., Balázs. Edző: Némedi Norbert.
Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Szabó Kornél, Büki (Torma, 92.), Szabó Krisztián (Heinczinger, 77.), Lórántfy, Bene, Burucz, Szabó B. (Horváth K., 80.), Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.
Szabados Tamás: - Nem ezt terveztük, sajnos az egyéni hibák miatt csak egy pontot szereztünk.
A labdarúgó NB III északnyugati csoportjának állása
- Gyirmót FC Győr 24 pont
- Dorogi FC 21
- Puskás Akadémia FC II. 18
- Credobus Mosonmagyaróvár 14
- FC Sopron 13
- Opus Tigáz Tatabánya 12
- Bicskei TC 12
- Komárom VSE 11
- VSC 2015 Veszprém 10
- ETO Akadémia 10
- Balatonfüredi FC 9
- Frutti Drink-Perutz FC Pápa 7
- Budaörs 7
- Ikoba Beton Zsámbék 7
- Szombathelyi Haladás 4
- Újpest FC II. 4