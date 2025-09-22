Rövidzárlat után szépségdíjas góllal egyenlített a Füred

Zsámbék–Balatonfüred: jól előkészített pályán estek egymásnak a mérkőző felek a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. Az egész első félidőről elmondható, hogy a BFC enyhe mezőnyfölényben játszott.

Jól játszott, vezetést szerzett a vendégcsapat a Zsámbék–Balatonfüred NB III-as labdarúgó mérkőzés első félidejében, de fordulás után jöttek a fordulatok.

Fotó: Nagy Lajos/archív

Helyzeteket dolgozott ki, de a befejezésbe mindig hiba csúszott. A hazai gárda az első játékrészben egyetlen alkalommal veszélyeztetett, de Schrankó hárított.

A 41. perc aztán változást hozott. Bal oldali füredi akcióból Lórántfy lőtte be a labdát, s a középen érkező Büki hét méterről pörgetett a hosszú sarokba, 0-1.

A szünet utáni 10 percben óriási fordulatot produkáltak a csapatok.

A 47. percben, jobb oldali hazai szögletből beadott labdát a hosszú saroknál egyedül maradt Sugár bombázta a kapuba, 1-1. Védője, Deme éppen elcsúszott (?).

A füredi gárda teljesen megzavarodott, ezért várható volt a következő hazai gól. Az 56. percben hazai akció végén előre lőtt labdára, Csáky és Schrankó bizonytalanul reagált, s az őket támadó Bartos kíséretében Csáky saját kapujába fejelt, öngól, 2-1.

A váratlan fordítás utáni sokkból nehezen jött ki a BFC, de kijött.

Az irányítást újra magához vette a csapat, persze az ellenfél, a vezetés tudatában, visszaállt és kontrázni próbált. Küzdött, ment előre a füredi gárda, és szépségdíjas góllal egyenlített a 70. percben. Szabadrúgásból felívelt labdát a hazai védők nem tudták hárítani, Csáky a kapu elé visszafejelte játékszert, s a jókor érkező Szabó Bence gyönyörű mozdulattal fejelte a bal felső sarokba, 2-2.

Az utolsó 20 percben a győzelemre hajtott a BFC, de a néha a durvaság határait feszegető lelkes zsámbéki csapat kihúzta az utolsó perceket.

A mérkőzés első félideje nagyon rendben volt a Balatonfüredi FC szempontjából. A szünet utáni rövidzárlat, két súlyos egyéni hibával tarkítva, miatt csak döntetlent ért el a vendég együttes.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Zsámbék–Balatonfüred: eltérő félidők

Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC 2-2 (0-1)

Zsámbék, 200 néző. V.: Erni. Ikoba Beton Zsámbék: Tugyi – Márton, Sugár, Bíró, Orosházi, Peinlich (Bartos, 46.), Veréb (Áprily, 46.), Nagy Zs. (Németh, 46.), Zsuppán (Czeglédi, 67.), Horváth K., Balázs. Edző: Némedi Norbert.