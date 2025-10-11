október 11., szombat

Brigitta névnap

Kézilabda

A továbbjutás lebeg a szemük előtt

Ember legyen a talpán, aki esélyeket mer taglalni a mostanság ezer sebből vérző Balatonfüredi KSE október 11-én (szombat, 18 óra) kezdődő Európa-kupa csatája kapcsán. A tópartiak ezzel együtt azon lennének, hogy a sötét lónak tűnő azeri Kur Mingachevir a párharc első felvonása során lépéshátrányba kerüljön.

Király Ferenc
A fürediektől már egy csapatnyian dőltek ki a sorból különböző sérülések miatt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bóka Bendegúzék a harmadik számú kontinentális sorozat első köréből kettős győzelemmel váltottak jegyet a legjobb 64 csapat közé, miután a pályaválasztói jogáról lemondott török Beykoz Belediyesi SK ellen „itt is, majd ott is” nyertek (42-18, ill. 43-20). Akkor a felek között óriási különbség alakult ki, ráadásul a füredi fiatalok is éltek a nekik szánt szereppel. Ezúttal szó sincs arról, hogy a két csapat ne lenne egy súlycsoportban, igaz, a kézilabda NB I-ben eddig szerényen teljesített – öt forduló után három ponttal a kilencedik helyen álló – mieink kevés információval bírnak a hétvégi riválisukról.

– Noha az azeriek minden bizonnyal nehezebb feladat elé állítanak bennünket a második fordulóban, mint előtte a törökök, mégis amondó vagyok, hogy – nem lebecsülve őket – a továbbjutás lebeg a szemünk előtt. Ezt főként arra alapozom, hogy a magyar kézilabda jobb, mint az azeri – jegyezte meg Bene Tamás, a fürediek ügyvezetője. – Egyelőre csak egy előző évadbeli felvételünk van a Kur együtteséről, ahonnan nyáron állítólag eljöttek a legjobb góllövők – vette át a szót Kis Ákos vezetőedző. Persze így sincs könnyű dolgunk, mivel nálunk pedig már vagy egy csapatnyian dőltek ki ilyen-olyan sérülések miatt a sorból. Reménykedem, hogy Urbán-Patocskai húzódása, Németh Balázs zúzódása és Garajszki kulcscsontficama hétvégére rendbe jön, és vállalhatják a játékot. Ez Szmetán, Simotics, Vasilev és Hornyák esetében kizártnak tűnik. Ám velük, vagy nélkülük, idehaza jó eredményt szeretnénk elérni.

A Magyar Kupa negyedik körében a győri ETO University HT-t fogadó fürediek tudják, hogy az azeriek kispadján iráni szakvezető ül, van egy nigériai beállójuk és jobbátlövőjük, illetve egy montenegrói irányítójuk. Kis-edző szerint most az a legfontosabb, hogy a soraikat rendezve összetartsanak, és a társaságban fenntartsák a harci tüzet. Tisztában vannak azzal, hogy egy várhatóan kiélezett derbin nehéz dolguk lesz, és a kapusteljesítmény és a védelem komoly szerepet játszhat abban, hogy ki diadalmaskodik, bár támadásban is fontos lenne jó megoldásokat választani. Mint ahogy a helyi szurkolók is sokat segíthetnek abban, hogy az október 19-én (vasárnap, 17 óra) tartandó visszavágón már inkább Sretenovicék legyenek a továbbjutás szempontjából esélyesek.

 

