Ajka Rajtja: közel négyszázan indultak

Az Ajka Rajtja futóeseményen minden generáció képviseltette magát, helyi iskolák tanulói, amatőr és profi sportolók, baráti társaságok, sőt, egész családok is rajthoz álltak a különböző távokon. A futóverseny nem csupán az eredményekről szólt, hanem arról is, hogy a résztvevők a mozgás örömén keresztül közösen élhessék meg a sport szeretetét.

Ajka Rajtja: több százan indultak

Fotó: Gyarmati László

A versenyzők korosztályonként mérték össze erejüket; minden kategória első három helyezettje érmet kapott, a célba érkezők pedig tombolajeggyel gazdagodtak. A sorsoláson sportfelszerelések, pólók, torták és ajándékutalványok találtak gazdára. A díjakat Bujtor Balázs és Karnics Miklós, az önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának képviselői adták át.

Eredmények (Ajka Rajtja)

1. korcsoport – lányok

1. Tatai Míra (Csodavár Általános Iskola)

2. Szántai Lara (Szent István Iskola)

3. Németh Zsófia (Fekete–Vörösmarty Általános Iskola)

1. korcsoport – fiúk

1. Nagy Benedek (Szent István Iskola)

2. Weinpel Balázs (Magyarpolányi Iskola)

3. Rózsavölgyi Mátyás (Fekete–Vörösmarty Iskola)

2. korcsoport – lányok

1. Binder Lilien (Szent István Iskola)

2. Balázs Zoé (Fekete–Vörösmarty Iskola)

3. Róth Csenge Véda (Fekete–Vörösmarty Iskola)

2. korcsoport – fiúk

1. Klein András (Magyarpolányi Iskola)

2. Zékány Benjámin (Csodavár Iskola)

3. Németh Zalán (Szent István Iskola)

3. korcsoport – lányok

1. Dolfinger Viola (Fekete–Vörösmarty Iskola)

2. Kovács Boglárka (Laschober Iskola)

3. Vér Dóra (Szent István Iskola)

3. korcsoport – fiúk

1. Károlyi Máté (Úrkúti Iskola)

2. Illés Menyhért (Fekete–Vörösmarty Iskola)

3. Szente Milán József (Noszlopi Iskola)

4. korcsoport – lányok

1. Illés Szonja

2. Vizi Sára

3. Havasi Dorina

4. korcsoport – fiúk

1. Országi Gergő

2. Szabó Dénes

3. Kerekes Benedek

Felnőtt nők

1. Gálné Józsa Bernadett

2. Feketéné Csékei Ildikó

3. Jenei Tünde

Felnőtt férfiak (nyílt kategória)

1. Hartmann László

2. Liska Bálint

3. Vitai Balázs

Szenior férfiak (1964 és korábban születettek)

1. Lombosi János

2. Topor Lajos

3. Hóbor László

5. korcsoport – lányok

1. Gál Sára

2. Bartha Csenge

3. Dordzsceren Dadzsó