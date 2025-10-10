október 10., péntek

Jön a 43. Ajka Rajtja!

Címkék#Ajka rajtja#Ajka#futás

Pénteken ismét futócipőt húz Ajka és környéke apraja-nagyja. A Sportváros Nonprofit Kft. a Tovafutók SE-vel közösen már 43. alkalommal rendezi meg az Ajka Rajtja futóversenyt. A város egyik legrégebbi és legnépszerűbb sporteseménye évről évre emberek százait mozgatja meg, akik a mozgás öröméért, a közösségi élményért vagy éppen a győzelemért állnak rajthoz.

Balogh Dávid

A futóverseny (Ajka Rajtja) központja a Sportcentrum lesz, ahonnan valamennyi táv rajtol és oda is érkezik vissza. Az első korcsoport 800 métert teljesít a Sportcentrum környékén, a második korcsoport 1200 métert fut a Sportcentrum–Tesco–Sportcentrum útvonalon. A harmadik korcsoport távja 2000 méter, amely az Ipari parkig és vissza vezet, míg a negyedik korcsoport 2400 méteren méri össze erejét, a Sportcentrum–Ipari park–Tesco–Sportcentrum útvonalon. Az ötödik korcsoport a leghosszabb, 3400 méteres távot teljesíti, amely az Ipari parkon és a város utcáin át, a Fő utcát, az Ifjúság utcát és a Sport utcát érintve vezet vissza a Sportcentrumba. Az útvonal térképe a helyszínen lesz kifüggesztve, így mindenki könnyen követheti majd a pályát.

Ajka Rajtja: ünnepélyes megnyitó után jön a közös bemelegítés

A nevezés 14.30 és 15.30 között zajlik, ezt követően 15.30-kor ünnepélyes megnyitóval és közös bemelegítéssel indul a rendezvény. Az első rajtra 15.40-kor kerül sor, ekkor a 2017-ben és később született lányok indulnak, őket 15.50-kor követik a fiúk. A 2015–2016-os születésűek 16.00 órakor, a 2013–2014-es korcsoport 16.15-kor rajtol. A 16.40-es futamban az idősebb korosztályé a főszerep, hiszen itt a 2011–2012 között, valamint az 1965–1984 között és 1964-ben vagy korábban született futók állnak rajthoz. Végül 17.00 órakor indul a legnagyobb, ötödik korcsoport, amelybe az 1985–2010 között születettek tartoznak.

 

