Jön a 43. Ajka Rajtja!

A futóverseny (Ajka Rajtja) központja a Sportcentrum lesz, ahonnan valamennyi táv rajtol és oda is érkezik vissza. Az első korcsoport 800 métert teljesít a Sportcentrum környékén, a második korcsoport 1200 métert fut a Sportcentrum–Tesco–Sportcentrum útvonalon. A harmadik korcsoport távja 2000 méter, amely az Ipari parkig és vissza vezet, míg a negyedik korcsoport 2400 méteren méri össze erejét, a Sportcentrum–Ipari park–Tesco–Sportcentrum útvonalon. Az ötödik korcsoport a leghosszabb, 3400 méteres távot teljesíti, amely az Ipari parkon és a város utcáin át, a Fő utcát, az Ifjúság utcát és a Sport utcát érintve vezet vissza a Sportcentrumba. Az útvonal térképe a helyszínen lesz kifüggesztve, így mindenki könnyen követheti majd a pályát.

Ajka Rajtja: pénteken rendezik meg a népszerű eseményt

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Ajka Rajtja: ünnepélyes megnyitó után jön a közös bemelegítés

A nevezés 14.30 és 15.30 között zajlik, ezt követően 15.30-kor ünnepélyes megnyitóval és közös bemelegítéssel indul a rendezvény. Az első rajtra 15.40-kor kerül sor, ekkor a 2017-ben és később született lányok indulnak, őket 15.50-kor követik a fiúk. A 2015–2016-os születésűek 16.00 órakor, a 2013–2014-es korcsoport 16.15-kor rajtol. A 16.40-es futamban az idősebb korosztályé a főszerep, hiszen itt a 2011–2012 között, valamint az 1965–1984 között és 1964-ben vagy korábban született futók állnak rajthoz. Végül 17.00 órakor indul a legnagyobb, ötödik korcsoport, amelybe az 1985–2010 között születettek tartoznak.