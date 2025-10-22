Ajkai győzelmek az NB I-ben és NB II-ben

Az NB I Charousek csoportban a Sentimento Ajka BSK hazai pályán 7-5-re győzött a Komlói BSK ellen. A Balatonfüredi SC idegenben 8-4-re veszített az ASE II. Paks ellen.

Az NB II Széchenyi csoportban a Sentimento Ajka BSK 6.5-5.5-re nyert otthon a Széchenyi ESE Győr ellen. A Szabadgyalog SE hazai pályán 8.5-3.5-re kikapott a Szigetközi Sakkozóktól. A Veszprém Ezüst Huszár SE erőnyerő volt.

A 12 csapatos NB I Charousek csoport állása a 2. fordulót követően: 3. Sentimento Ajka BSK 13.5 pont, 10. Balatonfüredi SC 9.5 pont.

A 11 csapatos NB II Széchenyi csoport állása a 2. fordulót követően: 7. Sentimento Ajka BSK 11.5 pont, 10. Veszprém Ezüst Huszár SE 4.5 pont, 11. Szabadgyalog SE 4.5 pont.

Folytatás november 23-án, vasárnap az NB I Charousek csoportban: Szentlőrinc SE–Sentimento Ajka BSK, Balatonfüredi SC–Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK II. NB II Széchenyi csoportban: Veszprém Ezüst Huszár SE–Arborétum Herény SE, Szigetközi Sakkozók–Sentimento Ajka BSK, Spartacus Sportkör Keszthely–Szabadgyalog SE. November 30-án, vasárnap a Szuperliga-GM Szabó László csoportban: Sentimento Ajka BSK–Aquaréna Kőbánya.