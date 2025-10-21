Az Aranycsapat tagja Pápán edzősködött

Az Aranycsapat csatára, Tóth II József 1929. május 16-án született Merseváton, egy kis Vas vármegyei faluban. A futballal a csepeli grundokon ismerkedett meg, majd a Csepel SC neveléseként 1948 őszén mutatkozott be az NB I-ben.

Tóth II József az Aranycsapat tagjaként játszott a berni döntőben

Forrás: valogatott.blog.hu

Az Aranycsapat korszakos zsenije volt

Gyorsaságának, kiváló technikájának és küzdőszellemének köszönhetően hamar a figyelem középpontjába került. A Csepel színeiben 296 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és 78 gólt szerzett, sőt a csapattal bajnoki címet is nyert az 1958–59-es idényben. A válogatottba 1953-ban került be, s tíz alkalommal ölthette magára a címeres mezt. Nemcsak tagja volt a legendás Aranycsapatnak, hanem pályára lépett az 1954-es berni világbajnoki döntőben is. Olyan korszakban küzdött meg a válogatott helyekért, amikor Budai II László vagy Czibor Zoltán is riválisai voltak – Tóth azonban így is beverekedte magát a futball halhatatlanjai közé - emlékeztet a Volt egyszer az Aranycsapat Facebook csoport.

Aktív pályafutása után sem szakadt el a labdarúgástól: előbb a Kaposvári Vasasnál, majd Pápán, a Pápai Textiles csapatánál vállalt edzői munkát. A helyi sportéletben máig emlegetik Tóth József szakmai alázatát és emberi közvetlenségét. Pápán sok fiatal labdarúgó tanulta meg tőle a futball szeretetét és a tisztességes játék fontosságát.

Tóth II József nem tartozott a hangos sztárok közé, de mindig hűséges maradt csapatához és sportjához. Sokoldalúságát jól mutatja, hogy klubcsapatában szinte minden támadóposzton játszott, a válogatottban pedig jobb oldali szélsőként bizonyított. Összesen tizenkétszer szerepelt a magyar válogatottban, öt gólt szerzett, és mindössze egyszer hagyta el vesztesként a pályát címeres mezben.

Tóth II József volt az Aranycsapat utolsó élő tagja

Forrás: nso.hu

Tóth II József az Aranycsapat utolsó élő tagja volt, 88 éves korában hunyt el, és a Csepeli temetőben nyugszik. Csepel örökös bajnoka, Budapest díszpolgára; szülőfalujában, Merseváton 2015 óta sportpálya viseli a nevét. A pápai labdarúgás történetében örökre megmarad, mint az Aranycsapat tagja, aki a Textiles kispadjáról is a sport iránti alázatot és szeretetet sugározta.