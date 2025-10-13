Megható pillanattal indult a megyei asztalitenisz-csapatbajnokság (+ galéria)

Az első fordulónak Várpalota adott otthont. A megyei amatőr asztalitenisz-bajnokság mezőnyét idén is nyolc csapat alkotja.

Kiosztották a megyei amatőr asztalitenisz-bajnokság előző szezonjának érmeit, a pápaiak lettek a bajnokok. Ezt követően elindult az új idény

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nyitókör előtt kiosztották az előző idény érmeit. A pápaiak szerezték meg az aranyat, a második helyen a Herend II végzett, a harmadik a VASE IV lett.

Füle Tibor, a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökségi tagja, a Herend Pingpong SE elnöke köszöntötte a résztvevőket és díjazta az előző kiírás legjobbjait. Az első három helyezett együttes játékosait egyenként sorolta fel. A hangja elcsuklott, amikor Réthy Attila nevét olvasta, a herendieket erősítő asztaliteniszező már nem tudta átvenni érmét. Tragikusan fiatalon hunyt el nemrég, közlekedési balesetben vesztette életét.