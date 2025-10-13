október 13., hétfő

Pingpong

2 órája

Megható pillanattal indult a megyei asztalitenisz-csapatbajnokság (+ galéria)

Címkék#asztaliteniszező#Várpalota#Herend Pingpong SE#Réthy Attila#asztalitenisz bajnokság#szezon#Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség#csapatbajnokság

Kiosztották az előző idény érmeit is, és sajnos akadt, ami már nem tudta átvenni. Elrajtolt a megyei amatőr asztalitenisz bajnokság.

Horváth Gábor

Az első fordulónak Várpalota adott otthont. A megyei amatőr asztalitenisz-bajnokság mezőnyét idén is nyolc csapat alkotja.

Asztalitenisz-bajnokság: elkezdődött az új idény.
Kiosztották a megyei amatőr asztalitenisz-bajnokság előző szezonjának érmeit, a pápaiak lettek a bajnokok. Ezt követően elindult az új idény
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nyitókör előtt kiosztották az előző idény érmeit. A pápaiak szerezték meg az aranyat, a második helyen a Herend II végzett, a harmadik a VASE IV lett.

Füle Tibor, a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökségi tagja, a Herend Pingpong SE elnöke köszöntötte a résztvevőket és díjazta az előző kiírás legjobbjait. Az első három helyezett együttes játékosait egyenként sorolta fel. A hangja elcsuklott, amikor Réthy Attila nevét olvasta, a herendieket erősítő asztaliteniszező már nem tudta átvenni érmét. Tragikusan fiatalon hunyt el nemrég, közlekedési balesetben vesztette életét.

Amatőr asztalitenisz bajnokság, díjkiosztó és szezonrajt

Fotók: Fülöp Ildikó

Asztalitenisz-bajnokság: versengenek és közösséget alkotnak

A megyei amatőr asztalitenisz-bajnokság résztvevői összetartó közösséget alkotnak és hatalmas lelkesedéssel állnak asztalokhoz szervezett keretek között. Fontos a versengés, ugyanakkor a találkozások, a közösségi élmények jelentik az eseménysorozat fő mozgatórugóját. Ki kell emelni, különböző korosztályok képviseltetik magukat, ami sok esetben azt is jelenti, hogy igazi családi programról, kikapcsolódásról van szó.

 

