Hátizsákos játékoskeresés a Bakonyban

A Bakonyi stoplinyomok elnevezésű túra végén a megismert emberekből álló csapat mérkőzést vív Magyarország talán leglelkesebb, de a legutóbbi idényben pont nélkül, 16–279-es gólkülönbséggel záró együttesével, a Bakonybél SE-vel. A Nemzeti Sport, a Laczkó Dezső Múzeum és a Hátsó Füves Alapítvány közös vállalkozása merész, de szerethető kísérlet: a természetjárást és a futballtörténetet fűzi egybe egy szociografikus utazássá.

A Bakonyi stoplinyomok stábja, balról jobbra: Kaiser Tamás, Törő Balázs, Szabó Miklós, Kovács Péter

Forrás: hatsofuves.nemzetisport.hu

A Bakonyi stoplinyomok mozgó krónika

A mozgóképes anyagokból szerkesztett változat 2026-ban, a veszprémi múzeumban nyíló Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című kiállításon lesz látható. A készítők célja nem pusztán egy rögtönzött csapat összeverbuválása, hanem a vidéki labdarúgás közösségi erejének és kulturális hátországának bemutatása.

A sorozat első részében a stáb Szentgáltól Herendig vándorolt. A kiindulópont a 2024-ben újraéledt szentgáli futballpálya, ahol Pátkai Ádám régész, a Laczkó Dezső Múzeum munkatársa mesél a helyi futballhagyományokról, gyerekkori meccseiről és a sport közösségformáló erejéről. Útközben csatlakozik hozzájuk Janku Máriusz gazdálkodó, a Bakony egyik sokat megélt alakja, aki Csángóföldtől Anglián át jutott el a bakonyi falvak békéjéig.

A túra este Hárskúton zárul, ahol a stáb a Bakony Kincse Eszpresszóban együtt nézi a magyar válogatott meccsét a helyiekkel. A kocsma – mint minden rendes falusi fociközpont – egyszerre lelátó, közösségi tér és toborzóhely. A nap végén a hárskúti pálya felezővonalánál vernek sátrat, ahol a fű még a hajnali harmatban is futballt illatozik.

Fű, fa, ember – és a futball lelke

A Bakonyi stoplinyomok nem egyszerű sportfilm. Inkább mozgó falukrónika, amely a zöldellő erdők és pipacsos mezők között feltárja a bakonyi táj természeti és társadalmi rétegeit. A túrázók vadászokkal, szerzetesekkel, polgármesterekkel és hippikkel találkoznak – olyan emberekkel, akik valamilyen módon mind kapcsolódnak a futballhoz, akár emlék, akár szenvedély, akár közösségi élmény formájában.

A sorozat arra emlékeztet, hogy a futball sokkal több, mint játék: kapcsolat az emberek és a hely között, az egykori grundok, falusi pályák, kis kocsmák világa, amely lassan eltűnik, de még mindig él azokban, akik hisznek benne.