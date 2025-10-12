Történelmi fogások és rendkívüli küzdelem a balatoni bojlis horgászversenyen (+ galéria)

A verseny hivatalosan október 3-án 14 órakor vette kezdetét, és egészen október 11-én reggel 8 óráig tartott. Az idei évben a szabályok szerint csak a 10 kilogramm feletti halak számítottak bele az eredménybe, a győztes pedig az öt legnagyobb hal összsúlya alapján dőlt el. A versenyzőket a Balaton igazi őszi arca fogadta, napsütés, viharos szél és hideg hajnalok váltották egymást.

Navracsics Tibor díjat ad át a XIII. Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny eredményhirdetésén

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A negyedik napon több csapat is 20 kilogramm feletti pontyot emelt partra, köztük a Balaton Carp Horgászbolt csapata, akik egy 27,775 kg-os tőponttyal új rekordot állítottak fel.

Az ötödik napon az időjárás újra próbára tette a horgászokat, első- és másodfokú viharjelzések váltogatták egymást, ami érezhetően visszavetette a kapásokat.

A hetedik napra igazi fordulat következett be. Hajnalban a Pocakos Pecások fantasztikus fogással átvették a vezetést, miközben a Bait Bait Team kifogta a verseny legnagyobb halát, egy 28,975 kg-os tőpontyot – ez a hal lett a XIII. NBBH legnagyobb fogása.

A nyolcadik napon sem maradtak el az izgalmak, újabb nagy halak érkeztek, és teljesen átrendeződött a dobogó.

A zárónapon tartott eredményhirdetésen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a résztvevőket.

– Szeretném a tiszteletemet kifejezni a kitartásért, azért hogy ennyi napon keresztül az állóképesség legjavát mutatták Európa legnagyobb horgászversenyén. Rendkívüli körülmények között bizonyítottak, és sikeresen teljesítették ezt a tesztet. Gratulálok ezért önöknek, vigyázzanak a Balatonra – mondta Navracsics Tibor.