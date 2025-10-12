2 órája
Történelmi fogások és rendkívüli küzdelem a balatoni bojlis horgászversenyen (+ galéria)
186 órányi horgászat után véget ért a XIII. Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, Európa egyik legnagyobb szabású horgászviadala. Az október 2-án megtartott sorsolást követően 145 csapat vágott neki a megmérettetésnek, hogy a Balaton különböző pontjain összemérjék tudásukat, kitartásukat és szerencséjüket.
A verseny hivatalosan október 3-án 14 órakor vette kezdetét, és egészen október 11-én reggel 8 óráig tartott. Az idei évben a szabályok szerint csak a 10 kilogramm feletti halak számítottak bele az eredménybe, a győztes pedig az öt legnagyobb hal összsúlya alapján dőlt el. A versenyzőket a Balaton igazi őszi arca fogadta, napsütés, viharos szél és hideg hajnalok váltották egymást.
A negyedik napon több csapat is 20 kilogramm feletti pontyot emelt partra, köztük a Balaton Carp Horgászbolt csapata, akik egy 27,775 kg-os tőponttyal új rekordot állítottak fel.
Az ötödik napon az időjárás újra próbára tette a horgászokat, első- és másodfokú viharjelzések váltogatták egymást, ami érezhetően visszavetette a kapásokat.
A hetedik napra igazi fordulat következett be. Hajnalban a Pocakos Pecások fantasztikus fogással átvették a vezetést, miközben a Bait Bait Team kifogta a verseny legnagyobb halát, egy 28,975 kg-os tőpontyot – ez a hal lett a XIII. NBBH legnagyobb fogása.
A nyolcadik napon sem maradtak el az izgalmak, újabb nagy halak érkeztek, és teljesen átrendeződött a dobogó.
A zárónapon tartott eredményhirdetésen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a résztvevőket.
– Szeretném a tiszteletemet kifejezni a kitartásért, azért hogy ennyi napon keresztül az állóképesség legjavát mutatták Európa legnagyobb horgászversenyén. Rendkívüli körülmények között bizonyítottak, és sikeresen teljesítették ezt a tesztet. Gratulálok ezért önöknek, vigyázzanak a Balatonra – mondta Navracsics Tibor.
Nemzeti Balatoni Bojlis HorgászversenyFotók: Nagy Lajos/Napló
A XIII. Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt végül a Balaton Carp Horgászbolt csapata nyerte meg
A részletes eredmények hamarosan elérhetők lesznek.