Továbbra is gödörben a BFC

2 órája

Ezúttal piros lap is hátráltatta a füredieket (galéria)

Címkék#Balatonfüredi FC#ETO Akadémia#labdarúgó NB III#ETO

Továbbra is tart a BFC vesszőfutása, a csapat sorozatban a 11. bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen. A Balatonfüredi FC–ETO bajnoki találkozón már az első félidőben villant a piros, de nem ez volt a döntő a meccs végkimenetele szempontjából.

Veol.hu

A hazaiak gyenge szereplése miatt csökkent a nézőszám, és füredi szempontból rosszul indult a Balatonfüredi FC–ETO mérkőzés.

Voltaképpen végig az történt a pályán, amit a győriek akartak a Balatonfüredi FC–ETO találkozón a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában.
Voltaképpen végig az történt a pályán, amit a győriek akartak a Balatonfüredi FC–ETO találkozón a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A hazaiak ráadásul korán emberhátrányba kerültek
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az 5. percben, jobb oldali vendégszögletből belőtt labdát a hosszú oldalról visszafejelték, s az alvó védelem mellett Mascoe Lawrenzo két méterről fejelt a kapuba, 0-1. A váratlanul kapott gól után próbált váltani a BFC, de támadásaiban nem volt erő. 

A 22. percben Büki óriási helyzetben hat méterről a kapusba lőtt. A 27. percben, győri ellentámadásnál a védők sehol, Pálfalvi pedig a felpasszolt labdát 25 méterről a felső sarokba lőtte, 0-2. A 33. percben a vendégek térfelén eladott labdából indult a győri kontra. Kiss beadását Mascoe Lawrenzo pörgette a hosszú sarokba, 0-3. A 38. percben kissé elhamarkodottan, második sárga lappal a kiállítás sorsára jutott a hazaiak játékosa, Kámi Belián.

A második félidőről sok mindent nem lehet elmondani, a vendégek – akik az első félidőben negyedóránként szerzett gólokkal eldöntötték a találkozót – biztonsági játékra tértek át. A BFC pedig hozta az utóbbi hetek formáját,  lassú, kiismerhető támadásait könnyedén verte vissza a „kis ETO" védelme.

A kulturáltan és sokat futva focizó ETO Akadémia esélyt sem adott a már négy mérkőzés óta gólképtelen és ismét nagyon sok hibával játszó BFC-nek.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Balatonfüredi FC–ETO Akadémia, labdarúgó NB III

Fotók: Nagy Lajos

Balatonfüredi FC–ETO: sima vendégsiker

Balatonfüredi FC–ETO Akadémia 0-3 (0-3)
Balatonfüred, 200 néző. V.: Pázsi. Balatonfüred: Schrankó – Deme, Horváth (Lórántfy, 10.), Szabó K. Z., Büki (Hideg, 85.), Remili (Heinczinger, 46.), Szabó K., Bene, Szabó B. (Lencse, 68.), Kámi, Csáki.

Edző: Szabados Tamás.

ETO Akadémia: Kocsis – Black, Conte, Pálfalvi (Algács, 81.), Mascoe (Hálám, 85.), Szarka, Urblík, Szerémi (Molnár, 85.), Csala, Garamszegi-Géczy (Csorba, 68.), Kiss.

Edző: Nagy Ádám.

Gólszerzők: Mascoe (5., 33.), Pálfalvi (27.).

Kiállítva: Kámi (38.).

A bajnokság állása, labdarúgó NB III, északnyugati csoport

  1. Gyirmót 39 pont,
  2. Puskás Akadémia II 30 pont,
  3. Dorog 28 pont,
  4. Mosonmagyaróvár 23 pont,
  5. Tatabánya 21 pont,
  6. Komárom 21 pont,
  7. Sopron 20 pont,
  8. Veszprém 18 pont,
  9. ETO Akadémia 16 pont,
  10. Budaörs 15 pont,
  11. Bicske 13 pont,
  12. Zsámbék 11 pont,
  13. Balatonfüred 11 pont,
  14. Pápa 10 pont,
  15. Haladás 9 pont,
  16. Újpest II 7 pont.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
