Ezúttal piros lap is hátráltatta a füredieket (galéria)
Továbbra is tart a BFC vesszőfutása, a csapat sorozatban a 11. bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen. A Balatonfüredi FC–ETO bajnoki találkozón már az első félidőben villant a piros, de nem ez volt a döntő a meccs végkimenetele szempontjából.
A hazaiak gyenge szereplése miatt csökkent a nézőszám, és füredi szempontból rosszul indult a Balatonfüredi FC–ETO mérkőzés.
Az 5. percben, jobb oldali vendégszögletből belőtt labdát a hosszú oldalról visszafejelték, s az alvó védelem mellett Mascoe Lawrenzo két méterről fejelt a kapuba, 0-1. A váratlanul kapott gól után próbált váltani a BFC, de támadásaiban nem volt erő.
A 22. percben Büki óriási helyzetben hat méterről a kapusba lőtt. A 27. percben, győri ellentámadásnál a védők sehol, Pálfalvi pedig a felpasszolt labdát 25 méterről a felső sarokba lőtte, 0-2. A 33. percben a vendégek térfelén eladott labdából indult a győri kontra. Kiss beadását Mascoe Lawrenzo pörgette a hosszú sarokba, 0-3. A 38. percben kissé elhamarkodottan, második sárga lappal a kiállítás sorsára jutott a hazaiak játékosa, Kámi Belián.
A második félidőről sok mindent nem lehet elmondani, a vendégek – akik az első félidőben negyedóránként szerzett gólokkal eldöntötték a találkozót – biztonsági játékra tértek át. A BFC pedig hozta az utóbbi hetek formáját, lassú, kiismerhető támadásait könnyedén verte vissza a „kis ETO" védelme.
A kulturáltan és sokat futva focizó ETO Akadémia esélyt sem adott a már négy mérkőzés óta gólképtelen és ismét nagyon sok hibával játszó BFC-nek.
Tudósított: Fülöp Zoltán.
Balatonfüredi FC–ETO Akadémia, labdarúgó NB IIIFotók: Nagy Lajos
Balatonfüredi FC–ETO: sima vendégsiker
Balatonfüredi FC–ETO Akadémia 0-3 (0-3)
Balatonfüred, 200 néző. V.: Pázsi. Balatonfüred: Schrankó – Deme, Horváth (Lórántfy, 10.), Szabó K. Z., Büki (Hideg, 85.), Remili (Heinczinger, 46.), Szabó K., Bene, Szabó B. (Lencse, 68.), Kámi, Csáki.
Edző: Szabados Tamás.
ETO Akadémia: Kocsis – Black, Conte, Pálfalvi (Algács, 81.), Mascoe (Hálám, 85.), Szarka, Urblík, Szerémi (Molnár, 85.), Csala, Garamszegi-Géczy (Csorba, 68.), Kiss.
Edző: Nagy Ádám.
Gólszerzők: Mascoe (5., 33.), Pálfalvi (27.).
Kiállítva: Kámi (38.).
A bajnokság állása, labdarúgó NB III, északnyugati csoport
- Gyirmót 39 pont,
- Puskás Akadémia II 30 pont,
- Dorog 28 pont,
- Mosonmagyaróvár 23 pont,
- Tatabánya 21 pont,
- Komárom 21 pont,
- Sopron 20 pont,
- Veszprém 18 pont,
- ETO Akadémia 16 pont,
- Budaörs 15 pont,
- Bicske 13 pont,
- Zsámbék 11 pont,
- Balatonfüred 11 pont,
- Pápa 10 pont,
- Haladás 9 pont,
- Újpest II 7 pont.