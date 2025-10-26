Ezúttal piros lap is hátráltatta a füredieket (galéria)

A hazaiak gyenge szereplése miatt csökkent a nézőszám, és füredi szempontból rosszul indult a Balatonfüredi FC–ETO mérkőzés.

Voltaképpen végig az történt a pályán, amit a győriek akartak a Balatonfüredi FC–ETO találkozón a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A hazaiak ráadásul korán emberhátrányba kerültek

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az 5. percben, jobb oldali vendégszögletből belőtt labdát a hosszú oldalról visszafejelték, s az alvó védelem mellett Mascoe Lawrenzo két méterről fejelt a kapuba, 0-1. A váratlanul kapott gól után próbált váltani a BFC, de támadásaiban nem volt erő.

A 22. percben Büki óriási helyzetben hat méterről a kapusba lőtt. A 27. percben, győri ellentámadásnál a védők sehol, Pálfalvi pedig a felpasszolt labdát 25 méterről a felső sarokba lőtte, 0-2. A 33. percben a vendégek térfelén eladott labdából indult a győri kontra. Kiss beadását Mascoe Lawrenzo pörgette a hosszú sarokba, 0-3. A 38. percben kissé elhamarkodottan, második sárga lappal a kiállítás sorsára jutott a hazaiak játékosa, Kámi Belián.

A második félidőről sok mindent nem lehet elmondani, a vendégek – akik az első félidőben negyedóránként szerzett gólokkal eldöntötték a találkozót – biztonsági játékra tértek át. A BFC pedig hozta az utóbbi hetek formáját, lassú, kiismerhető támadásait könnyedén verte vissza a „kis ETO" védelme.

A kulturáltan és sokat futva focizó ETO Akadémia esélyt sem adott a már négy mérkőzés óta gólképtelen és ismét nagyon sok hibával játszó BFC-nek.

Tudósított: Fülöp Zoltán.