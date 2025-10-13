3 órája
Újabb pontokat hullajtottak el a fürediek
Nem született gól a találkozón. A Balatonfüredi FC a Bicskét fogadta a labdarúgó NB III-ban.
Hosszú ideje vár az újabb bajnoki sikerre a Balatonfüredi FC, amely legutóbb a második fordulóban tudott három pontot szerezni.
Meglepetésre a vendégekkel nem érkezett meg a mindig lelkes és harcias szurkolói kemény mag.
A hazaiak kezdtek jobban, de Horváth nagy helyzetben kivárt, szerelni tudták. A Balatonfüredi FC irányította a játékot, a vendégek nem tudtak kibontakozni. Negyed óra elteltével kiegyenlítettebb lett a játék, helyzetek nélkül.
A félidő további részében egyre több pontatlanság csúszott a hazai csapat játékába, a Bicske átvette a kezdeményezést. Szerencsére a vendégek is hadilábon álltak a gólhelyzetek kialakításával.
Szünet után folytatódott az alacsony színvonalú küzdelem, helyzetek nélkül.
A 66. percben füredi „tűzijáték” után Horváth volt legközelebb a gólhoz, fejesét a gólvonalról tisztázták, az ismétlés elakadt a védőkben.
A 76. percben Lórántffy ajtó-ablak helyzetben nyolc méterről lőtt fölé.
A ráadás perceiben Remili ugrott ki jó helyzetben és lőtt a kapuba, de kezezés miatt a találatot érvénytelenítették.
Ismét elhullajtott két fontos pontot a győzelemhez közelebb álló BFC. A focit gólra játsszák, s nem gólhelyzetekre.
Tudósított: Fülöp Zoltán.
A 11. helyen áll a Balatonfüredi FC
Balatonfüred–Bicske 0-0
Balatonfüred, 250 néző. V.: Erdélyi. Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Horváth K. (Szabó B., 71.), Szabó K., Büki, Remili, Szabó Kr., Lórántfy, Bene, Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.
Bicske: Varasdi – Varga, Pócs (Nemes, 62.), Savanya, Major, Herczeg (Turcsik, 62.), Fehér, Hirman, Mlinárcsik, Harmat, Mohai. Edző: Csordás Csaba.
Szabados Tamás: - A helyzetkihasználásunkkal hadilábon állunk, sajnos képtelenek vagyunk gólt lőni.
A bajnokság állása
- Gyirmót FC Győr 33 pont
- Puskás Akadémia FC II. 27
- Dorogi FC 24
- Credobus Mosonmagyaróvár 23
- FC Sopron 19
- Opus Tigáz Tatabánya 18
- Komárom VSE 17
- VSC 2015 Veszprém 14
- ETO Akadémia 13
- Bicskei TC 13
- Balatonfüredi FC 11
- Frutti Drink-Perutz FC Pápa 10
- Ikoba Beton Zsámbék 10
- Budaörs 9
- Szombathelyi Haladás 5
- Újpest FC II. 5