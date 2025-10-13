Újabb pontokat hullajtottak el a fürediek

Hosszú ideje vár az újabb bajnoki sikerre a Balatonfüredi FC, amely legutóbb a második fordulóban tudott három pontot szerezni.

Nem tudott a kapuba találni a Balatonfüredi FC, amely egy pontot gyűjtött a labdarúgó NB III 11. fordulójában

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Meglepetésre a vendégekkel nem érkezett meg a mindig lelkes és harcias szurkolói kemény mag.

A hazaiak kezdtek jobban, de Horváth nagy helyzetben kivárt, szerelni tudták. A Balatonfüredi FC irányította a játékot, a vendégek nem tudtak kibontakozni. Negyed óra elteltével kiegyenlítettebb lett a játék, helyzetek nélkül.

A félidő további részében egyre több pontatlanság csúszott a hazai csapat játékába, a Bicske átvette a kezdeményezést. Szerencsére a vendégek is hadilábon álltak a gólhelyzetek kialakításával.

Szünet után folytatódott az alacsony színvonalú küzdelem, helyzetek nélkül.

A 66. percben füredi „tűzijáték” után Horváth volt legközelebb a gólhoz, fejesét a gólvonalról tisztázták, az ismétlés elakadt a védőkben.

A 76. percben Lórántffy ajtó-ablak helyzetben nyolc méterről lőtt fölé.

A ráadás perceiben Remili ugrott ki jó helyzetben és lőtt a kapuba, de kezezés miatt a találatot érvénytelenítették.

Ismét elhullajtott két fontos pontot a győzelemhez közelebb álló BFC. A focit gólra játsszák, s nem gólhelyzetekre.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

A 11. helyen áll a Balatonfüredi FC

Balatonfüred–Bicske 0-0

Balatonfüred, 250 néző. V.: Erdélyi. Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Horváth K. (Szabó B., 71.), Szabó K., Büki, Remili, Szabó Kr., Lórántfy, Bene, Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Bicske: Varasdi – Varga, Pócs (Nemes, 62.), Savanya, Major, Herczeg (Turcsik, 62.), Fehér, Hirman, Mlinárcsik, Harmat, Mohai. Edző: Csordás Csaba.

Szabados Tamás: - A helyzetkihasználásunkkal hadilábon állunk, sajnos képtelenek vagyunk gólt lőni.

A bajnokság állása