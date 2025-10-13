október 13., hétfő

Labdarúgás

3 órája

Újabb pontokat hullajtottak el a fürediek

Nem született gól a találkozón. A Balatonfüredi FC a Bicskét fogadta a labdarúgó NB III-ban.

Veol.hu

Hosszú ideje vár az újabb bajnoki sikerre a Balatonfüredi FC, amely legutóbb a második fordulóban tudott három pontot szerezni.

Balatonfüredi FC: megint elmaradt a győzelem.
Nem tudott a kapuba találni a Balatonfüredi FC, amely egy pontot gyűjtött a labdarúgó NB III 11. fordulójában
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Meglepetésre a vendégekkel nem érkezett meg a mindig lelkes és harcias szurkolói kemény mag.

A hazaiak kezdtek jobban, de Horváth nagy helyzetben kivárt, szerelni tudták. A Balatonfüredi FC irányította a játékot, a vendégek nem tudtak kibontakozni. Negyed óra elteltével kiegyenlítettebb lett a játék, helyzetek nélkül.

A félidő további részében egyre több pontatlanság csúszott a hazai csapat játékába, a Bicske átvette a kezdeményezést. Szerencsére a vendégek is hadilábon álltak a gólhelyzetek kialakításával.

Szünet után folytatódott az alacsony színvonalú küzdelem, helyzetek nélkül.

A 66. percben füredi „tűzijáték” után Horváth volt legközelebb a gólhoz, fejesét a gólvonalról tisztázták, az ismétlés elakadt a védőkben.

A 76. percben Lórántffy ajtó-ablak helyzetben nyolc méterről lőtt fölé.

A ráadás perceiben Remili ugrott ki jó helyzetben és lőtt a kapuba, de kezezés miatt a találatot érvénytelenítették.

Ismét elhullajtott két fontos pontot a győzelemhez közelebb álló BFC. A focit gólra játsszák, s nem gólhelyzetekre.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

A 11. helyen áll a Balatonfüredi FC

Balatonfüred–Bicske 0-0

Balatonfüred, 250 néző. V.: Erdélyi. Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Horváth K. (Szabó B., 71.), Szabó K., Büki, Remili, Szabó Kr., Lórántfy, Bene, Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Bicske: Varasdi – Varga, Pócs (Nemes, 62.), Savanya, Major, Herczeg (Turcsik, 62.), Fehér, Hirman, Mlinárcsik, Harmat, Mohai. Edző: Csordás Csaba.

Szabados Tamás: - A helyzetkihasználásunkkal hadilábon állunk, sajnos képtelenek vagyunk gólt lőni.

A bajnokság állása

  1. Gyirmót FC Győr 33 pont
  2. Puskás Akadémia FC II. 27
  3. Dorogi FC 24
  4. Credobus Mosonmagyaróvár 23
  5. FC Sopron 19
  6. Opus Tigáz Tatabánya 18
  7. Komárom VSE 17
  8. VSC 2015 Veszprém 14
  9. ETO Akadémia 13
  10. Bicskei TC 13
  11. Balatonfüredi FC 11
  12. Frutti Drink-Perutz FC Pápa 10
  13. Ikoba Beton Zsámbék 10
  14. Budaörs 9
  15. Szombathelyi Haladás 5
  16. Újpest FC II. 5

 

