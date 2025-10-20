Balatonfüredi KSE: gond nélküli továbbjutás

Mivel a tópartiak az első mérkőzésen 42-19-re nyertek, a továbbjutás már akkor eldőlt, így a visszavágó formalitásnak tűnt. A magyar bajnokságban – a csapatot sújtó példátlan sérüléshullám miatt – szerényen teljesítő, idehaza jelenleg sereghajtó Varga Mártonéknak hétvégén ilyenformán a két és fél ezer kilométeres repülőút jelentette a legnagyobb kihívást.

Egyébiránt Azerbajdzsán fővárosában minden ott folytatódott, ahol az első derbin abbamaradt: a magasabb, erősebb és képzettebb magyarok a második felvonást is komolyan vették, kint is gyorsan elhúztak a hazaiaktól, és hamar döntésre vitték a dolgot. A nem túl acélos vetélytárssal szemben később is irányították az eseményeket, az előnyüket fokozatosan növelték, ennek tudható be, hogy a párharc ismét edzőmérkőzéssé szelídült. A hátralévő időben újra leiskolázták a riválist, a felek között a hajrában osztálykülönbség alakult ki. A BKSE a fölényes diadalával jegyet váltott a harmadik számú nemzetközi kupasorozat újabb körébe, aminek sorsolását a napokban tartják.

A nemzetközi porondon elért siker remélhetőleg növeli majd a fürediek önbizalmát, akik minden bizonnyal az itthoni hadszíntéren is megindulnának felfelé a lejtőn.

Kur Mingachevir–Balatonfüredi KSE 20-39 (11-20)

Baku, 1000 néző. Vezette: Danilovic, Karan (bosnyákok).

Balatonfüred: DEMÉNYI – Ambrus 1, Fekete B. 4, Klucsik 3, SRETENOVIC 6, VARGA M. 7, Bóka 2. Csere: Erdei (kapus), Rozman 3, SZABÓ L. 7 (1), Tóth N. 3, Tóth A. 3, Fekete G. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Mujic 6 (2), Ismajlov 5.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1.

Az eredmény alakulása. 11. p.: 1-8, 17. p.: 5-12, 22. p.: 7-15, 28. p.: 9-19, 37. p.: 13-23, 45. p.: 15-28, 50. p.: 16-33, 58. p.: 18-38.

Továbbjutott: a Balatonfüredi KSE kettős győzelemmel, összesítésben 81-39-es gólkülönbséggel.

Kis Ákos: – Teljesültek a céljaink, továbbjutottunk, ami főként annak volt köszönhető, hogy ismét jól álltunk az összecsapáshoz. Ezúttal szerencsére senki sem iratkozott fel a maródiak nem túl rövid listájára.