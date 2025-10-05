1 órája
Balatonfüredi KSE: vereség és újabb sérülések
Jól tartotta magát a derekasan küzdő Balatonfüredi KSE az NB I hétvégi játéknapján, ám megállítani nem tudta a tabellát immáron makulátlan mérleggel vezető riválisát. A hazaiakat ráadásul tovább húzza az ág: a derbin újabb két kézilabdázójuk sérült meg, így a soraikból már egy csapatnyian „iratkoztak fel” a maródiak listájára.
A két gárda évadbeli formáját és helyezését látva a tartalékos tópartiak komoly kihívás előtt álltak, de úgy voltak vele, hogy az eddiginél nagyobb elszántsággal lépéstévesztésre veszik a bajnokságban remekül rajtolt vendégeket.
Az elején jól is tartották magukat, s ha a másik kapuban nem brillírozik az egykori csapattársuk, több góllal is vezethettek volna (5-4). Később az addig flottul működő füredi gépezetben egy-két fogaskerékhez „kevés olaj jutott el”: elég volt néhány hiba, hogy az ellenfél percek alatt csináljon egy öt–nullás szériát (5-9). Kis edző időt is kért, mert a felek között kezdett kidomborodni a különbség, a tanítványai tempóját megtörték az eladott labdák. A hosszú gólcsendjüket Németh Balázs sérülése is tetézte, az irányító már nem is tért vissza a pályára, de a csereként beállt Füstös gondoskodott arról, hogy kapusként tartást adjon a társainak (9-11). Ám hiába lett megfontoltabb a BKSE, ennél közelebb nem tudott jönni a vetélytárshoz, igaz, a sportolói a büntetőknél koncentrálhattak volna jobban is, mert Andó egymás után kétszer is túljárt a volt cimborái eszén. Az első félidőben Fekete Gellért is „beszállt a buliba”, őt a klubja a minap – a három beállójuk kidőlése miatt – rendelte vissza a budakalászi kölcsönadásából (12-14).
A hazaiak a fordulás után is igyekeztek megtalálni a legjobb felállásukat, ám a technikai hibáikat a „bányászok” kihasználták: 14-16-ról el is húztak 15-19-re. Füstös teljesítményére továbbra sem lehetett panasz, gyakran talpra ugrasztotta a helyi híveket, akik kisvártatva megint szomorkodhattak, hiszen Urbán-Patocskai is kivált a csatából, s kényszerből Klucsik lett a jobbszélső. Úgy tűnt, hogy az ezer sebből vérző fürediek kezdenek elkészülni az erejükkel, az ellenfél fokozatosan őrölte fel az állásaikat – mintha a lényegi kérdések el is dőltek volna (17-23). Közben újabb hazai hétméteres maradt ki, mégis sikerült felzárkózni, ami főként Füstösnek volt köszönhető, aki bravúrok bemutatása mellett két üres kapus gólt is szerzett; mondhatni meccsben tartva az övéit (20-23). A vendéglátók az utolsó tíz percben ismét sok hibát vétettek, az attakjaik pontatlanná váltak, s mert a lefújásig 23 lövést hárító Andón semmi sem múlt, az irányítást összességében végig kézben tartó éllovas bebiztosította a győzelmét (21-27).
Balatonfüredi KSE–MOL Tatabánya KCFotók: Fülöp Ildikó
Balatonfüredi KSE–MOL Tatabánya KC 24-29 (13-16)
Balatonfüred, 650 néző. Vezette: Bíró, Kiss. Balatonfüred: Deményi – Urbán-Patocskai 1, ROZMAN 6, Németh B., Fekete G., Varga M. 1, BÓKA 5. Csere: FÜSTÖS (kapus) 2, Sretenovic 3, Klucsik 1, Jánosi 2 (1), Fekete B. 2, Tóth N., Szabó L. 1 (1). Vezetőedző: Kis Ákos.
Tatabánya: ANDÓ – RODRIGUEZ 3, SARAC 6, Lemos 1, VAJDA 3, Éles B. 3 (1), Damatrin. Csere: Székely (kapus), Zsitnyikov 1, Plaza 2, Mosindi 2, Papp 2, Havran 2, GRIGORAS 3, Terjék 1 (1), Sztraka. Vezetőedző: Tóth Edmond.
Kiállítások: 4, ill. 4 perc.
Hétméteresek: 5/2, ill. 3/2.
Kis Ákos: – Ebben az összetételben nem volt sanszunk a pontszerzésre, a srácokat mégis dicséret illeti, mert mindent megtettek azért, hogy közelebb kerüljünk az ellenfélhez.
Tóth Edmond: – Boldogok vagyunk, mivel öt bajnoki után is veretlenek maradtunk. Ma a védekezésünket és Andót kell kiemelnem, mivel a támadójátékunk nem volt az igazi.