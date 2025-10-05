Balatonfüredi KSE: vereség és újabb sérülések

A két gárda évadbeli formáját és helyezését látva a tartalékos tópartiak komoly kihívás előtt álltak, de úgy voltak vele, hogy az eddiginél nagyobb elszántsággal lépéstévesztésre veszik a bajnokságban remekül rajtolt vendégeket.

Az elején jól is tartották magukat, s ha a másik kapuban nem brillírozik az egykori csapattársuk, több góllal is vezethettek volna (5-4). Később az addig flottul működő füredi gépezetben egy-két fogaskerékhez „kevés olaj jutott el”: elég volt néhány hiba, hogy az ellenfél percek alatt csináljon egy öt–nullás szériát (5-9). Kis edző időt is kért, mert a felek között kezdett kidomborodni a különbség, a tanítványai tempóját megtörték az eladott labdák. A hosszú gólcsendjüket Németh Balázs sérülése is tetézte, az irányító már nem is tért vissza a pályára, de a csereként beállt Füstös gondoskodott arról, hogy kapusként tartást adjon a társainak (9-11). Ám hiába lett megfontoltabb a BKSE, ennél közelebb nem tudott jönni a vetélytárshoz, igaz, a sportolói a büntetőknél koncentrálhattak volna jobban is, mert Andó egymás után kétszer is túljárt a volt cimborái eszén. Az első félidőben Fekete Gellért is „beszállt a buliba”, őt a klubja a minap – a három beállójuk kidőlése miatt – rendelte vissza a budakalászi kölcsönadásából (12-14).

A hazaiak a fordulás után is igyekeztek megtalálni a legjobb felállásukat, ám a technikai hibáikat a „bányászok” kihasználták: 14-16-ról el is húztak 15-19-re. Füstös teljesítményére továbbra sem lehetett panasz, gyakran talpra ugrasztotta a helyi híveket, akik kisvártatva megint szomorkodhattak, hiszen Urbán-Patocskai is kivált a csatából, s kényszerből Klucsik lett a jobbszélső. Úgy tűnt, hogy az ezer sebből vérző fürediek kezdenek elkészülni az erejükkel, az ellenfél fokozatosan őrölte fel az állásaikat – mintha a lényegi kérdések el is dőltek volna (17-23). Közben újabb hazai hétméteres maradt ki, mégis sikerült felzárkózni, ami főként Füstösnek volt köszönhető, aki bravúrok bemutatása mellett két üres kapus gólt is szerzett; mondhatni meccsben tartva az övéit (20-23). A vendéglátók az utolsó tíz percben ismét sok hibát vétettek, az attakjaik pontatlanná váltak, s mert a lefújásig 23 lövést hárító Andón semmi sem múlt, az irányítást összességében végig kézben tartó éllovas bebiztosította a győzelmét (21-27).