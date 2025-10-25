BL-csapatot fogadnak a fürediek vasárnap

Miközben a sérülések miatt ezer sebből vérző fürediek bejutottak az Európa-kupa harmadik fordulójába, a hazai bajnoki sorozatban sereghajtókká váltak. Mint emlékezhetünk rá, az előző körben az újonc Szigetszentmiklósi KSK otthonában véreztek el, főként a vérszegény támadójátékukkal kormányozták magukat még nehezebb helyzetbe (25-19).

Így hat mérkőzés után csak három pontjuk van, aminél mindenki többet gyűjtött. A zajló élvonalbeli évad tabelláját éppen a szegediek vezetik (…nyolc találkozón 13 pontot kasszíroztak), de azért ők sem lehetnek büszkék az összteljesítményükre, hiszen hullámzásukat mutatja, hogy kikaptak a MOL Tatabánya KC pályáján, míg a Csurgói KK vendégeként csupán döntetlenre voltak jók. A BL-csoportjában negyedik helyen álló ellenfél az év elején is toronymagas favoritként érkezett a magyar tenger partjára, ahol a hazaiak megérdemelten fektették őket két vállra (38-36).

A fürediek vasárnap a Szegedet fogadják és hamarosan folytatják az Európa-kupa sorozatukat

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A BKSE-nek most sem lehetnek vérmes reményei, az esélytelenek nyugalmával várhatja a csatát. Miután nem ezt a derbit kell hozniuk, tét, vagy teher nem nyomhatja majd a vállukat, magyarán ezúttal sincs rajtuk semmiféle eredménykényszer. A legrangosabb nemzetközi kupasorozatban érdekelt rivális nyilván minél hamarabb lerendezné a dolgokat, de ha a füredieknek lesz tartásuk, egységesnek és összeszedettnek bizonyulnak, akkor a saját értékrendjük szerint vívhatnak egy jó párharcot. A jelenlegi helyzetükben leginkább az lehet a céljuk, hogy bizonyos játékelemeket gyakoroljanak, és a jobb játékerőt képviselő másik oldal ne kényszerítse őket túlzottan alárendelt szerepbe, vagyis ne váljanak igazán könnyű prédává. Ám ha a szegediek megint erőtlennek mutatkoznának, messze kerülnének a csúcsformájuktól, akkor Bóka Bendegúzék – a harcos énjüket mutatva, óriási szívvel küzdve – ismét élhetnek a lehetőséggel, és megráncigálhatják az oroszlán bajuszát.

A tét a nyolcaddöntőbe jutás

Sorsoltak a nemzetközi sorozatban és kaphatott volna nehezebb ellenfelet is a Balatonfüredi KSE a kézilabda Európa-kupa harmadik fordulójának sorsolásakor, de hiba lenne lebecsülni a hazájában háromszoros bajnok és nyolcszoros kupagyőztes osztrák HC Fivers WAT Margareten erejét.