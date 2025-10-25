október 25., szombat

Kézilabda

1 órája

BL-csapatot fogadnak a fürediek vasárnap

Címkék#Balatonfüredi KSE#OTP Bank-Pick Szeged#Európa-kupa#NB I#kézilabda

Csodaszámba menne, ha a Balatonfüredi KSE hétvégén mozdulna el a kézilabda NB I utolsó helyéről, mert Tim Rozmanék október 26-án (vasárnap, 18 óra) a BL-résztvevő OTP Bank-Pick Szegedet fogadják. Persze, ne feledjük: a tópartiak az előző szezon egyik legnagyobb meglepetését a Tisza-partiak legyőzésével szolgáltatták.

Király Ferenc

Miközben a sérülések miatt ezer sebből vérző fürediek bejutottak az Európa-kupa harmadik fordulójába, a hazai bajnoki sorozatban sereghajtókká váltak. Mint emlékezhetünk rá, az előző körben az újonc Szigetszentmiklósi KSK otthonában véreztek el, főként a vérszegény támadójátékukkal kormányozták magukat még nehezebb helyzetbe (25-19).

Így hat mérkőzés után csak három pontjuk van, aminél mindenki többet gyűjtött. A zajló élvonalbeli évad tabelláját éppen a szegediek vezetik (…nyolc találkozón 13 pontot kasszíroztak), de azért ők sem lehetnek büszkék az összteljesítményükre, hiszen hullámzásukat mutatja, hogy kikaptak a MOL Tatabánya KC pályáján, míg a Csurgói KK vendégeként csupán döntetlenre voltak jók. A BL-csoportjában negyedik helyen álló ellenfél az év elején is toronymagas favoritként érkezett a magyar tenger partjára, ahol a hazaiak megérdemelten fektették őket két vállra (38-36).

A fürediek vasárnap a Szegedet fogadják és hamarosan folytatják az Európa-kupa sorozatukat
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A BKSE-nek most sem lehetnek vérmes reményei, az esélytelenek nyugalmával várhatja a csatát. Miután nem ezt a derbit kell hozniuk, tét, vagy teher nem nyomhatja majd a vállukat, magyarán ezúttal sincs rajtuk semmiféle eredménykényszer. A legrangosabb nemzetközi kupasorozatban érdekelt rivális nyilván minél hamarabb lerendezné a dolgokat, de ha a füredieknek lesz tartásuk, egységesnek és összeszedettnek bizonyulnak, akkor a saját értékrendjük szerint vívhatnak egy jó párharcot. A jelenlegi helyzetükben leginkább az lehet a céljuk, hogy bizonyos játékelemeket gyakoroljanak, és a jobb játékerőt képviselő másik oldal ne kényszerítse őket túlzottan alárendelt szerepbe, vagyis ne váljanak igazán könnyű prédává. Ám ha a szegediek megint erőtlennek mutatkoznának, messze kerülnének a csúcsformájuktól, akkor Bóka Bendegúzék – a harcos énjüket mutatva, óriási szívvel küzdve – ismét élhetnek a lehetőséggel, és megráncigálhatják az oroszlán bajuszát.

A tét a nyolcaddöntőbe jutás

Sorsoltak a nemzetközi sorozatban és kaphatott volna nehezebb ellenfelet is a Balatonfüredi KSE a kézilabda Európa-kupa harmadik fordulójának sorsolásakor, de hiba lenne lebecsülni a hazájában háromszoros bajnok és nyolcszoros kupagyőztes osztrák HC Fivers WAT Margareten erejét.

A sportág kontinentális szövetségének bécsi központjában a minap elkészítették az EK újabb körének párosításait, ahol a sors a szintén bécsi együttest sodorta Kis Ákos vezetőedző tanítványainak útjába – és a felek a legjobb tizenhat közé jutásért csatáznak. A párharc első csatájára november 15-én, vagy 16-án kerül sor az osztrák fővárosban, míg a visszavágót november 22-én, vagy 23-án rendezik meg a magyar tenger partján. Bóka Bendegúzék a harmadik számú nemzetközi sorozat nyitányán a török Beykoz Belediyesi SK-t, majd az azeri Kur Mingachevirt búcsúztatták kettős győzelemmel, edzőmérkőzésekké szelídült derbiken. Most borítékolható, hogy a több mint százéves múltra visszatekintő vetélytárs ellen keményebb dolguk lesz.

A BKSE háza táján először nem búslakodtak az EHF-székházból érkezett hírek hallatán, hiszen a hétvégi, 2500 kilométeres azeri „kaland” után kedvező a sorsolásuk annak fényében, hogy ezúttal nem kell több napot utazniuk, s repülőgépre sem kell szállniuk. Ez idő és pénz szempontjából könnyebbség számukra, de ezzel együtt tudják, hogy a piros-kékek ellen nem vár rájuk sétagalopp. A rivális az előző EK-fordulóban a szintén osztrák Förthof UHK Krems-szel találkozott, akiket összesítésben egy góllal múltak felül (59-58). Az elmúlt években EK-induló – ott általában a második, vagy a harmadik körben búcsúzó –, ám korábban a KEK-ben, illetve az Európa és a Bajnokok Ligájában is érdekelt csapat a hazájában 2011-ben, 2016-ban és 2018-ban volt bajnok, legutóbb a négy között végzett az ottani pontvadászatban, ahol jelenleg második a tabellán. A fiatal alakulatuk – ahol csak két légiós van, egy szerb és egy ukrán kapus – látványos kézilabdát játszik és az 1200 férőhelyes csarnokukban a szurkolók remek hangulatot teremtenek. A fürediek ettől függetlenül jegyet válthatnak a legjobb tizenhat együttes közé, de ehhez javuló formát kell mutatniuk és fontos lenne, hogy addigra néhány sérültjük felépüljön.

 

