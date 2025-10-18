Bosszantó esetek és tizennégy érem

A középhegységi, domborzatilag közepesen tagolt terep néhol kifejezetten meredek hegyoldalakkal, viszont többnyire jól futható szálerdővel borított területekkel várta a sportolókat.

Az Erdőbénye mellett kialakított versenyközpontból indulva szombaton az egyéni hosszútáv futamaira, vasárnap pedig a háromfős csapatok pontbegyűjtő versenyére került sor. Utóbbi esetén nem csak a fizikai forma és a tájékozódási képesség játszott nagy szerepet, legalább ekkora hangsúly került a pontok taktikus elosztására is. A Veszprémi Honvéd SE ugyan a megszokotthoz képest kisebb létszámban képviseltette magát – talán a távolság miatt –, de mindenki igyekezett legjobb formáját nyújtani. Ez sikerült is, és bár egy-két bosszantó esetben fél perceken múlt a dobogós helyezés, végül 4 arany-, 3 ezüst-, 7 bronzérem és számos bajnoki pont lett a veszprémiek mérlege.

Az N21-es kategóriában harmadik lett a veszprémi csapat, Mérő Dominika, Pózna Anna Ibolya és Varsányi Kinga

Eredmények, HOB, N16: 3. Heizer Alíz. N21: 2. Mérő Dominika, 3. Máramarosi Rita. N55: 1. Wengrin Ágnes.

F14: 3. Maráz Botond. F60: 2. Egei Tamás, 3. Prill László. F75: 3. dr. Korbély Tibor.

PCSOB eredmények, N16: 1. Barát Jázmin, Gaschler Janka, Heizer Alíz. N21: 3. Mérő Dominika, Pózna Anna Ibolya, Varsányi Kinga. N165: 1. Burian Hana, Németh Zsoltné Bors Melinda, Wengrin Ágnes.

F16: 2. Varsányi Ádám, Molnár Iván, Maráz Botond. F135: 3. Gaschler Gábor, Molnár Zoltán, Vajda Zsolt. F165: 1. Barát János, Egei Tamás, Maráz Gábor.