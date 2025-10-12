október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Bravúros továbbjutások a kupában

Címkék#kupa#labdarúgás foci#Veszprém

A Veszprém vármegyei labdarúgókupa negyedik fordulója több meglepetést is tartogatott a szurkolók számára. Több alacsonyabb osztályban szereplő csapat is bravúros teljesítménnyel búcsúztatta magasabban jegyzett ellenfelét, bizonyítva, hogy a kupában bármi megtörténhet.

Balogh Dávid

Bravúros eredmények a kupában. A Badacsonytomaji SE alaposan megnehezítette az egy osztállyal feljebb szereplő Balatonfüredi FC dolgát. A mérkőzés sokáig nyílt volt, végül azonban a BUSC a 92. percben szerzett góljával döntötte el a továbbjutás sorsát, így 2-1-es győzelmével jutott a következő körbe. Még ennél is nagyobb szenzációt okozott a vármegyei III. osztályban szereplő Lesenceistvánd-Uzsa SE, amely 1-0-ra legyőzte a vármegyei I. osztályú Zircet, ezzel hatalmas meglepetést okozva és továbbjutva a következő fordulóba.

Bravúros továbbjutást könyvelhetett el az Öskü
Bravúros továbbjutást könyvelhetett el az Öskü
Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

Veszprém vármegyei labdarúgókupa: bravúros teljesítményt nyújtott az Öskü is

Az Öskü FC az egy osztállyal magasabban jegyzett Balatonalmádi SE ellen 1-1-es döntetlent játszott. A kupaszabályok értelmében, ha alacsonyabb osztályú csapat ér el döntetlent magasabb osztályú ellenféllel szemben, automatikusan az alacsonyabb osztályú együttes jut tovább – így az Öskü is folytathatja szereplését a sorozatban.

Eredmények: Badacsonytomaji SE–Balatonfüredi USC 1–2, Lesenceistvánd-Uzsa SE–FC Zirc 1–0, Ugod SE–Várpalotai BSK 1–1 (4–3 büntetőkkel), Hárskút SE–Takácsi SE 2–1, Tapolcai ÖFC–Sümeg VSE 1–6, Öskü–Balatonalmádi SE 1–1 (az Öskü jutott tovább), Balatonszepezd–Úrkút SK 1–7, Szentantalfa NVSE–Tihanyi FC 1–1 (büntetőkkel 2–3). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu