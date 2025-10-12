Bravúros továbbjutások a kupában

Bravúros eredmények a kupában. A Badacsonytomaji SE alaposan megnehezítette az egy osztállyal feljebb szereplő Balatonfüredi FC dolgát. A mérkőzés sokáig nyílt volt, végül azonban a BUSC a 92. percben szerzett góljával döntötte el a továbbjutás sorsát, így 2-1-es győzelmével jutott a következő körbe. Még ennél is nagyobb szenzációt okozott a vármegyei III. osztályban szereplő Lesenceistvánd-Uzsa SE, amely 1-0-ra legyőzte a vármegyei I. osztályú Zircet, ezzel hatalmas meglepetést okozva és továbbjutva a következő fordulóba.

Bravúros továbbjutást könyvelhetett el az Öskü

Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

Veszprém vármegyei labdarúgókupa: bravúros teljesítményt nyújtott az Öskü is

Az Öskü FC az egy osztállyal magasabban jegyzett Balatonalmádi SE ellen 1-1-es döntetlent játszott. A kupaszabályok értelmében, ha alacsonyabb osztályú csapat ér el döntetlent magasabb osztályú ellenféllel szemben, automatikusan az alacsonyabb osztályú együttes jut tovább – így az Öskü is folytathatja szereplését a sorozatban.

Eredmények: Badacsonytomaji SE–Balatonfüredi USC 1–2, Lesenceistvánd-Uzsa SE–FC Zirc 1–0, Ugod SE–Várpalotai BSK 1–1 (4–3 büntetőkkel), Hárskút SE–Takácsi SE 2–1, Tapolcai ÖFC–Sümeg VSE 1–6, Öskü–Balatonalmádi SE 1–1 (az Öskü jutott tovább), Balatonszepezd–Úrkút SK 1–7, Szentantalfa NVSE–Tihanyi FC 1–1 (büntetőkkel 2–3).