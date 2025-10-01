Videón a 6 éves magyar csodagyerek, emberfeletti, amit a Balatonon lenyomott

Timo Knab Tik Tok oldalán látható az a bejegyzés, mely szerint a gyermek kilenc óra és 53 perc alatt tekerte körbe a Balatont, több mint 205 kilométert kerékpározva. Hatévesen ez fantasztikus teljesítmény, persze az megosztja az embereket, hogy ebben a korban szabad-e ilyen hatalmas távot megtenni. Pláne ilyen gyorsan. Bemutatjuk egy csodagyerek különleges teljesítményét.

A mindössze hatesztendős Timo Knab nemrég körbe biciklizte a Balatont és ehhez még 10 órára sem volt szüksége az Ausztriában élő csodagyereknek

Forrás: timo.knab/TikTok

Timo Knab, a csodagyerek különleges képességei

A sielok.hu korábbi cikke szerint Timo Knab különleges fiatalember. Egyébként magyar állampolgár, aki Ausztriában él magyar szüleivel. Timo már kétéves kora előtt elkezdett síelni, ami elképesztően jól megy neki, fantasztikus a technikája és az a célja, hogy a legjobb legyen, olimpiai és világbajnoki címeket szeretne szerezni.

Ami a bringázást illeti, Timo nemcsak a Balatonnál „villantott”, az Alpokban is számos kiemelkedő túrája van, ezek az eredmények a Tik Tokon követhetők.