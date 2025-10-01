október 1., szerda

Elképesztő teljesítmény

Videón a 6 éves magyar csodagyerek, emberfeletti, amit a Balatonon lenyomott

Az Ausztriában élő magyar kisfiúnak nem ez az egyetlen elképesztő produkciója. Timo Knab mindössze hatéves, de több sportágban is magasan korosztálya fölött teljesít.

Timo Knab Tik Tok oldalán látható az a bejegyzés, mely szerint a gyermek kilenc óra és 53 perc alatt tekerte körbe a Balatont, több mint 205 kilométert kerékpározva. Hatévesen ez fantasztikus teljesítmény, persze az megosztja az embereket, hogy ebben a korban szabad-e ilyen hatalmas távot megtenni. Pláne ilyen gyorsan. Bemutatjuk egy csodagyerek különleges teljesítményét.

A mindössze hatesztendős Timo Knab nemrég körbe biciklizte a Balatont és ehhez még 10 órára sem volt szüksége az Ausztriában élő csodagyereknek
Forrás: timo.knab/TikTok

Timo Knab, a csodagyerek különleges képességei

A sielok.hu korábbi cikke szerint Timo Knab különleges fiatalember. Egyébként magyar állampolgár, aki Ausztriában él magyar szüleivel. Timo már kétéves kora előtt elkezdett síelni, ami elképesztően jól megy neki, fantasztikus a technikája és az a célja, hogy a legjobb legyen, olimpiai és világbajnoki címeket szeretne szerezni.

@timo.knab Rekord am Plattensee! 🚴 205 km mit 6 Jahren💥 Distanz: 205,33 km 📏 Höhenmeter: 559 m ⛰️ Zeit: 9h43min ⏱️ Timo hat am Plattensee (Ungarn) Geschichte geschrieben – mit nur 6 Jahren und einem unglaublichen Ausdauer-Rekord! 🙌🔥 @Jaison Bikes #fyp #viralvideos #cycling ♬ Run Boy Run - Instrumental - Woodkid
@timo.knab When a 5-year-old better carves than you ⛷️🚀🚡💪🥇🏆🙌 #ski #fyp #viralvideos #snow #foryoupage❤️❤️ ♬ Despair (抖音热播) - 初梦

Ami a bringázást illeti, Timo nemcsak a Balatonnál „villantott”, az Alpokban is számos kiemelkedő túrája van, ezek az eredmények a Tik Tokon követhetők.

 

