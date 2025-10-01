57 perce
Videón a 6 éves magyar csodagyerek, emberfeletti, amit a Balatonon lenyomott
Az Ausztriában élő magyar kisfiúnak nem ez az egyetlen elképesztő produkciója. Timo Knab mindössze hatéves, de több sportágban is magasan korosztálya fölött teljesít.
Timo Knab Tik Tok oldalán látható az a bejegyzés, mely szerint a gyermek kilenc óra és 53 perc alatt tekerte körbe a Balatont, több mint 205 kilométert kerékpározva. Hatévesen ez fantasztikus teljesítmény, persze az megosztja az embereket, hogy ebben a korban szabad-e ilyen hatalmas távot megtenni. Pláne ilyen gyorsan. Bemutatjuk egy csodagyerek különleges teljesítményét.
Timo Knab, a csodagyerek különleges képességei
A sielok.hu korábbi cikke szerint Timo Knab különleges fiatalember. Egyébként magyar állampolgár, aki Ausztriában él magyar szüleivel. Timo már kétéves kora előtt elkezdett síelni, ami elképesztően jól megy neki, fantasztikus a technikája és az a célja, hogy a legjobb legyen, olimpiai és világbajnoki címeket szeretne szerezni.
Ami a bringázást illeti, Timo nemcsak a Balatonnál „villantott”, az Alpokban is számos kiemelkedő túrája van, ezek az eredmények a Tik Tokon követhetők.