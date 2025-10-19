október 19., vasárnap

Labdarúgás

43 perce

Bátortalan volt a Füred, nem is volt esélye

Nem volt esélyük a vendégeknek. A Dorog–Balatonfüred mérkőzésen három hazai gól született.

Dorog–Balatonfüred: a hazai nézőktől támogatott dorogi együttes nem bízott semmit a véletlenre. Az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, s sorra alakította ki helyzeteit, szerencsére eredmény nélkül.

Nem volt esélye a pontszerzésre a vendégcsapatnak a Dorog–Balatonfüred bajnoki mérkőzésen, vasárnap a labdarúgó NB III-ban.
Fotó: Nagy Lajos/archív

Ez a mérkőzés 21. percéig tartott, amikor a másodszor is kapu elé vissza ívelt labdát az álló védők között felugró Tischler négy méterről fejelte a bal alsó sarokba, 1-0.

Az első említésre érdemes füredi helyzet egy szabadrúgás variációból indult, de Büki elől tisztáztak a hazai védők.

A 42. percben sokadik hazai szöglet után, az ismét állva maradt védelem mellett Alarishi két méterről (!) fejelt a BFC kapujába, 2-0.

Az első félidőről jellemzően elmondható, hogy a házigazda több gólos előnyt szerezhetett volna a nagyon bátortalanul pályára lépő BFC ellen.

Szünet után a játék kiegyenlített lett, köszönhető a dorogi csapatnak, amely visszavett a lendületéből. A BFC próbálkozott, igyekezett, de a mai napon hiányzott a tűz a játékából.

A 74. percben Bene három méterről nem volt képes gólt elérni, gyenge labdáját a hazai kapus nagy nehezen kiütötte.

A mérkőzés végére is maradt egy dorogi gól, amely ismét a füredi védők lelkén száradt. A balról belőtt labdát képtelenek voltak tisztázni, a becsúszó Erdei Zsomborról a füredi kapuba vánszorgott a labda, 87. perc: 3-0.

„Hazai arcát” mutatta a Balatonfüredi FC, az eredmény nem is lehetett más a nagy kedvvel játszó Dorog ellen.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Három gól a Dorog–Balatonfüred bajnokin

Dorogi FC–Balatonfüredi FC 3-0 (2-0)

Dorog, 300 néző. V.: Takács. Dorogi FC: Tóth G. – Barczi, Horváth O., Koman (Balla, 64.), Erdey B. (Szamosi, 72.), Dulló, Klausz (Benkő, 72.), Székely, Tischler, Alarishi (Erdey Zs., 78.), Vadnai (Nagy-Kolozsvári, 64.).

Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Kámi, Horváth K. (Lórántfy, 74.), Szabó K., Büki, Szabó B. (Heinczinger, 74.), Bene (Hideg, 84.), Balogh (Remili, 46.), Szabó Kr., Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Gólszerzők: Tischler (21.), Alarishi (42.), Erdey Zs. (87.).

A labdarúgó NB III következő fordulójában az ETO Akadémiát fogadja a BFC.

Az állás

  1. Gyirmót 33 pont
  2. Puskás Akadémia II 30
  3. Dorog 27
  4. Mosonmagyaróvár 23
  5. Tatabánya 21
  6. Komárom 20
  7. Sopron 20
  8. Veszprém 15
  9. ETO Akadémia 13
  10. Bicske 13
  11. Budaörs 12
  12. Balatonfüred 11
  13. Pápa 10
  14. Zsámbék 10
  15. Haladás 5
  16. Újpest II 5

 

