Bátortalan volt a Füred, nem is volt esélye

Dorog–Balatonfüred: a hazai nézőktől támogatott dorogi együttes nem bízott semmit a véletlenre. Az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, s sorra alakította ki helyzeteit, szerencsére eredmény nélkül.

Nem volt esélye a pontszerzésre a vendégcsapatnak a Dorog–Balatonfüred bajnoki mérkőzésen, vasárnap a labdarúgó NB III-ban

Fotó: Nagy Lajos/archív

Ez a mérkőzés 21. percéig tartott, amikor a másodszor is kapu elé vissza ívelt labdát az álló védők között felugró Tischler négy méterről fejelte a bal alsó sarokba, 1-0.

Az első említésre érdemes füredi helyzet egy szabadrúgás variációból indult, de Büki elől tisztáztak a hazai védők.

A 42. percben sokadik hazai szöglet után, az ismét állva maradt védelem mellett Alarishi két méterről (!) fejelt a BFC kapujába, 2-0.

Az első félidőről jellemzően elmondható, hogy a házigazda több gólos előnyt szerezhetett volna a nagyon bátortalanul pályára lépő BFC ellen.

Szünet után a játék kiegyenlített lett, köszönhető a dorogi csapatnak, amely visszavett a lendületéből. A BFC próbálkozott, igyekezett, de a mai napon hiányzott a tűz a játékából.

A 74. percben Bene három méterről nem volt képes gólt elérni, gyenge labdáját a hazai kapus nagy nehezen kiütötte.

A mérkőzés végére is maradt egy dorogi gól, amely ismét a füredi védők lelkén száradt. A balról belőtt labdát képtelenek voltak tisztázni, a becsúszó Erdei Zsomborról a füredi kapuba vánszorgott a labda, 87. perc: 3-0.

„Hazai arcát” mutatta a Balatonfüredi FC, az eredmény nem is lehetett más a nagy kedvvel játszó Dorog ellen.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Három gól a Dorog–Balatonfüred bajnokin

Dorogi FC–Balatonfüredi FC 3-0 (2-0)

Dorog, 300 néző. V.: Takács. Dorogi FC: Tóth G. – Barczi, Horváth O., Koman (Balla, 64.), Erdey B. (Szamosi, 72.), Dulló, Klausz (Benkő, 72.), Székely, Tischler, Alarishi (Erdey Zs., 78.), Vadnai (Nagy-Kolozsvári, 64.).

Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Kámi, Horváth K. (Lórántfy, 74.), Szabó K., Büki, Szabó B. (Heinczinger, 74.), Bene (Hideg, 84.), Balogh (Remili, 46.), Szabó Kr., Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Gólszerzők: Tischler (21.), Alarishi (42.), Erdey Zs. (87.).

A labdarúgó NB III következő fordulójában az ETO Akadémiát fogadja a BFC.