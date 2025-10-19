43 perce
Bátortalan volt a Füred, nem is volt esélye
Nem volt esélyük a vendégeknek. A Dorog–Balatonfüred mérkőzésen három hazai gól született.
Dorog–Balatonfüred: a hazai nézőktől támogatott dorogi együttes nem bízott semmit a véletlenre. Az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, s sorra alakította ki helyzeteit, szerencsére eredmény nélkül.
Ez a mérkőzés 21. percéig tartott, amikor a másodszor is kapu elé vissza ívelt labdát az álló védők között felugró Tischler négy méterről fejelte a bal alsó sarokba, 1-0.
Az első említésre érdemes füredi helyzet egy szabadrúgás variációból indult, de Büki elől tisztáztak a hazai védők.
A 42. percben sokadik hazai szöglet után, az ismét állva maradt védelem mellett Alarishi két méterről (!) fejelt a BFC kapujába, 2-0.
Az első félidőről jellemzően elmondható, hogy a házigazda több gólos előnyt szerezhetett volna a nagyon bátortalanul pályára lépő BFC ellen.
Szünet után a játék kiegyenlített lett, köszönhető a dorogi csapatnak, amely visszavett a lendületéből. A BFC próbálkozott, igyekezett, de a mai napon hiányzott a tűz a játékából.
A 74. percben Bene három méterről nem volt képes gólt elérni, gyenge labdáját a hazai kapus nagy nehezen kiütötte.
A mérkőzés végére is maradt egy dorogi gól, amely ismét a füredi védők lelkén száradt. A balról belőtt labdát képtelenek voltak tisztázni, a becsúszó Erdei Zsomborról a füredi kapuba vánszorgott a labda, 87. perc: 3-0.
„Hazai arcát” mutatta a Balatonfüredi FC, az eredmény nem is lehetett más a nagy kedvvel játszó Dorog ellen.
Tudósított: Fülöp Zoltán.
Három gól a Dorog–Balatonfüred bajnokin
Dorogi FC–Balatonfüredi FC 3-0 (2-0)
Dorog, 300 néző. V.: Takács. Dorogi FC: Tóth G. – Barczi, Horváth O., Koman (Balla, 64.), Erdey B. (Szamosi, 72.), Dulló, Klausz (Benkő, 72.), Székely, Tischler, Alarishi (Erdey Zs., 78.), Vadnai (Nagy-Kolozsvári, 64.).
Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Kámi, Horváth K. (Lórántfy, 74.), Szabó K., Büki, Szabó B. (Heinczinger, 74.), Bene (Hideg, 84.), Balogh (Remili, 46.), Szabó Kr., Csáki. Edző: Szabados Tamás.
Gólszerzők: Tischler (21.), Alarishi (42.), Erdey Zs. (87.).
A labdarúgó NB III következő fordulójában az ETO Akadémiát fogadja a BFC.
Az állás
- Gyirmót 33 pont
- Puskás Akadémia II 30
- Dorog 27
- Mosonmagyaróvár 23
- Tatabánya 21
- Komárom 20
- Sopron 20
- Veszprém 15
- ETO Akadémia 13
- Bicske 13
- Budaörs 12
- Balatonfüred 11
- Pápa 10
- Zsámbék 10
- Haladás 5
- Újpest II 5