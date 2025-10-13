október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Drámai csatában kaptak ki a veszprémiek

Címkék#Veszprém Kosárlabda Klub#csatában#kosárlabda nb I#Kaszások#előny

Ha a kosárlabdában létezne döntetlen, az Insedo Veszprém KK rászolgált volna az NB I/B piros csoport alapszakaszának harmadik fordulójában. A mieink ehelyett vereséget szenvedtek egy drámaian izgalmas csata végén.

Király Ferenc

Már az első negyed is érdekfeszítően alakult: hol az egyik (4-7, 9-13), hol a másik csapat állt jobban (9-7, 16-13), a hazaiaknak végül sikerült kisebb előnyt kiharcolni (20-16), amit a következő játékrész elején „megfejeltek” egy tíz–kettes szériával (30-18).

A vendégek sziszifuszi munkával felzárkóztak (32-26), s a nagyszünet előtt újra ott loholtak az ellenfél nyomában (38-37). A fővárosiak a fordulás után is ügyeltek arra, hogy a vezetést csak elvétve adják át Kasséknak (46-40), akik ezzel együtt többször is nagyon közel férkőztek hozzájuk (50-49), majd az utolsó felvonás előtt „iksz” is volt az állás (62-62). A záróetapot ismét jobban kezdték a Kaszások (76-68), de a bírók ítéletein gyakran mérgelődő vendégeknek erre is volt válaszuk: nagy csatában feljöttek (83-82), és a 40. perc 86-86-os eredményről indult. Sajnos a hazaiak a végjátékban nyugodtabbak maradtak és emiatt jobb döntéseket hoztak.

Óbudai Kaszások–Insedo Veszprém KK 93-89 (20-16, 21-21, 26-29, 26-23)

Budapest, 100 néző. V.: Varga, Hegedűs, Korompai. Kaszások: Boros 24/6, Horvát 5/3, Balázsi 3/3, Swanson 22/3, Homoki 17/9. Csere: Varsányi, Nshimba 3/3, Szántó 3/3, Patai, Lakosa 13/6, Szabó D. 3/3, Gazdag. Vezetőedző: Takács Máté.

Veszprém: Kass 18/18, Tóth D. 9/3, Bonifert 18/3, Kocsis 12/6, Bogdán 25/12. Csere: Frank 5, Krkljes, Gera 2, Kelechi. Megbízott edző: Naményi Márk.

Naményi Márk: – A folytatásban ki kell zárnunk a produkciónkból az olyan tényezőket, mint a játékvezetők, illetve az ő teljesítményük. Nekünk kizárólag a saját játékunkkal szabad foglalkozni, mert csak arra van ráhatásunk. Ezért ma nem tudtuk rendesen elvégezni a munkánkat, de remélem, hogy ez jó tanulópénz volt mindnyájunk számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu