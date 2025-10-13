Drámai csatában kaptak ki a veszprémiek

Már az első negyed is érdekfeszítően alakult: hol az egyik (4-7, 9-13), hol a másik csapat állt jobban (9-7, 16-13), a hazaiaknak végül sikerült kisebb előnyt kiharcolni (20-16), amit a következő játékrész elején „megfejeltek” egy tíz–kettes szériával (30-18).

A vendégek sziszifuszi munkával felzárkóztak (32-26), s a nagyszünet előtt újra ott loholtak az ellenfél nyomában (38-37). A fővárosiak a fordulás után is ügyeltek arra, hogy a vezetést csak elvétve adják át Kasséknak (46-40), akik ezzel együtt többször is nagyon közel férkőztek hozzájuk (50-49), majd az utolsó felvonás előtt „iksz” is volt az állás (62-62). A záróetapot ismét jobban kezdték a Kaszások (76-68), de a bírók ítéletein gyakran mérgelődő vendégeknek erre is volt válaszuk: nagy csatában feljöttek (83-82), és a 40. perc 86-86-os eredményről indult. Sajnos a hazaiak a végjátékban nyugodtabbak maradtak és emiatt jobb döntéseket hoztak.

Óbudai Kaszások–Insedo Veszprém KK 93-89 (20-16, 21-21, 26-29, 26-23)

Budapest, 100 néző. V.: Varga, Hegedűs, Korompai. Kaszások: Boros 24/6, Horvát 5/3, Balázsi 3/3, Swanson 22/3, Homoki 17/9. Csere: Varsányi, Nshimba 3/3, Szántó 3/3, Patai, Lakosa 13/6, Szabó D. 3/3, Gazdag. Vezetőedző: Takács Máté.

Veszprém: Kass 18/18, Tóth D. 9/3, Bonifert 18/3, Kocsis 12/6, Bogdán 25/12. Csere: Frank 5, Krkljes, Gera 2, Kelechi. Megbízott edző: Naményi Márk.

Naményi Márk: – A folytatásban ki kell zárnunk a produkciónkból az olyan tényezőket, mint a játékvezetők, illetve az ő teljesítményük. Nekünk kizárólag a saját játékunkkal szabad foglalkozni, mert csak arra van ráhatásunk. Ezért ma nem tudtuk rendesen elvégezni a munkánkat, de remélem, hogy ez jó tanulópénz volt mindnyájunk számára.