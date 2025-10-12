október 12., vasárnap

Kézilabda

50 perce

Eldőlt a továbbjutás kérdése

Címkék#Klucsik#Balatonfüred#Európa-kupa#ellenfél#kézilabda

Nem állította nehéz feladat elé a Balatonfüredi KSE-t az azeri riválisa az Európa-kupa második fordulójának első felvonásán, a kézilabdagárdák között kialakult osztálykülönbség, a 23 gólos hazai siker miatt a visszavágó már csak formalitás.

Király Ferenc
Eldőlt a továbbjutás kérdése

A fürediek ezúttal sem adtak esélyt ellenfelüknek a nemzetközi sorozatban

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A sérüléshullámtól sújtott – emiatt ezer sebből vérző, a bajnokságban szerényen is teljesítő, csupán a 11. helyen álló – tópartiak előzetesen kevés információval rendelkeztek a harmadik számú nemzetközi sorozat első körében erőnyerő vetélytársról, ám azon voltak, hogy azok a nyitó derbin lépéshátrányba kerüljenek.

Az hamar kiderült, hogy nem kell tőlük tartani: a játékot irányító, magasabb és erősebb hazaiak Deményi bravúrjainak is köszönhetően mielőbb döntésre akarták vinni a dolgot, már az elején tetszés szerint találtak be az ellenfél kapujába (6-1). Sretenovicék később is kontrollálták a történéseket, a védekezésükkel megbénították a megilletődött Kur halogató támadásait, ahonnan hiányoztak a nyáron eligazolt mesterlövészek, így a keretüket főként szerény képességű fiatalok alkották (12-4). Ez a mieinknél sem volt másként, azzal az eltéréssel, hogy Kis-mester olyan tehetségeknek adhatott szerepet, mint például az első felnőtt mérkőzésén tíz góllal jelentkezett 17 éves Ambrus Bence. A képzettebb helyi kedvencek továbbra is a saját, közönségszórakoztató előadásukkal „operáltak”, a rendezetlen védelem ellen remek dolgokat produkáltak, így az edzőmérkőzéssé szelídült párharc 22. percében már tíz góllal vezettek (16-6). Mivel a lábukat utána sem vették le a gázpedálról, a továbbjutás kérdése gyakorlatilag a szünetig eldőlt.

A BKSE szakmai stábja a fordulást követően valamennyi, bizonyítani akaró ifjának lehetőséget biztosított, ám a különbség nem csökkent, épp ellenkezőleg: a 39. percben 28-11-et mutatott az eredményjelző-tábla. Magyarán minden ott folytatódott, ahol az első félidőben abbamaradt, az azeriek továbbra is tehetetlennek bizonyultak a felállt fallal szemben, inkább akkor voltak eredményesek, ha a füredi védők néha elszámolták magukat visszarendeződéskor (30-13). A bajnoki csatákra is készülő hazaiak közben kicsit visszavettek a tempóból, de csak rövid időre, mert miután a játékosaik újra szebbnél-szebb akciókkal vétették észre magukat, a 49. percben húsz gól választotta el egymástól a csapatokat (34-14). A vendéglátók a hátralévő időben is leiskolázták a riválisukat, ezért ilyen arányban is megérdemelten nyertek. A két és félezer kilométeres utazással „kecsegtető” azeri túra, az október 19-én (vasárnap, 17 óra) tartandó visszavágó ilyenformán „csak egy kiruccanásnak” tűnik, Bókáékra a hétközi bajnokin, október 15-én (szerda, 18.30 óra) biztosan nagyobb csata vár a Szigetszentmiklósi KSK otthonában.

Balatonfüredi KSE–Kur Mingachevir 42-19 (22-8)

Balatonfüred, 300 néző. Vezette: Pavicevic, Martinovic (montenegróiak).

Balatonfüred: DEMÉNYI – FEKETE B. 4, ROZMAN 6 (1), Varga M. 3, Fekete G. 2, Sretenovic 3, BÓKA 4. Csere: FÜSTÖS és Erdei (kapusok), Klucsik 3, Tóth N. 2, SZABÓ L. 5 (1), Tóth A., AMBRUS 10. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Mujic, Igwekire és Musajev 3-3.

Kiállítások: 2, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/1.

Kis Ákos: - Miután végig jó volt a hozzáállásunk, nyugodtan ülhetünk a repülőgépre.

Nasser Salimi: - A fiatal csapatunkkal tanulni jöttünk ide.

 

