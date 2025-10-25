október 25., szombat

Régiós verseny

Első helyet is szereztek a veszprémi kölyökatléták

Címkék#Schindler Dóra#Horváth Olivér#Sportolj Velünk SE#csapat

Székesfehérváron rendezték a kölyökatlétika U10 és U12 régiós csapatversenyét, ahol az SVSE mindkét korosztályban eredményesen szerepelt.

A nagyobbak között, az SVSE U12 A (Szőnyi Hanga, Schindler Dóra, Schindler Luca, Mészáros Zoé, Fajd Merse Barnabás, Horváth Dominik, Nyemcsok Dorián, Szórád Zuboly Teó) első helyen zárt.

Székesfehérvár adott otthont a kölyökatlétika U10 és U12 régiós csapatversenyének, ahol az Sportolj Velünk SE mindkét korosztályban eredményesen szerepelt 
Fotó: SVSE

Az SVSE U12 B csapata (Farkas Gréta, Hajdú Csenge, Kovács Mimi Szofi, Rum Rella, Horváth Olivér, Jenei Marcell, Szabó Ákos, Könnyid Richárd) ötödik lett.

A kisebbek között az SVSE A csapata (Fajd Manga, Egri Emília, Buczkó Anna, Liebhauser Lilla, Tolcsvai Viola, Rakk Bálint, Nyemcsok Belián, Németh Nolen) a negyedik helyet szerezte meg. A B csapat (Szabó Fanni, Szathmáry Izabel, Polgár Abigél, Kentes Eszter, Konkoly Sára Bíborka, Péterfia Dáriusz, Szabó Benedek, Huff Noé) pedig kilencedik lett.

 

