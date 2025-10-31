FC Ajka: akár a Fradival is összekerülhetnek

Az FC Ajka a Kazincbarcika ellen léphet pályára a nyolcaddöntőben. Bár a barcikaiak jelenleg az NB I-ben szerepelnek, az ajkaiak számára nem tűnik megoldhatatlannak a feladat, hiszen a kupa mindig tartogat meglepetéseket, és egy jó napot kifogva akár az osztálykülönbség is eltüntethető.

FC Ajka: a Tiszakécskét győzték le a 4. fordulóban a bakonyiak

Fotó: Gyarmati László

A sorsolás során az is kiderült, hogyan folytatódik a sorozat. Az ágrajz szerint egy esetleges ajkai továbbjutás esetén akár a Ferencvárosi TC is az ellenfél lehet a következő körben.

FC Ajka-Ferencváros meccs is lehet, ha továbbjut az Ajka

A MOL Magyar Kupa 5. fordulóját februárban rendezik meg.