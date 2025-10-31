október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Kupa

1 órája

FC Ajka: akár a Fradival is összekerülhetnek

Címkék#Magyar Kupa#Ajka#labdarúgás

Csütörtök este az M4 Sport stúdiójában kisorsolták a labdarúgó MOL Magyar Kupa 5. fordulójának, vagyis a nyolcaddöntőnek a párosításait, valamint a folytatás ágrajzát is. Az FC Ajka élvonalbeli ellenfelet kapott.

Balogh Dávid

Az FC Ajka a Kazincbarcika ellen léphet pályára a nyolcaddöntőben. Bár a barcikaiak jelenleg az NB I-ben szerepelnek, az ajkaiak számára nem tűnik megoldhatatlannak a feladat, hiszen a kupa mindig tartogat meglepetéseket, és egy jó napot kifogva akár az osztálykülönbség is eltüntethető.

FC Ajka: a Tiszakécskét győzték le a 4. fordulóban a bakonyiak
FC Ajka: a Tiszakécskét győzték le a 4. fordulóban a bakonyiak
Fotó: Gyarmati László

A sorsolás során az is kiderült, hogyan folytatódik a sorozat. Az ágrajz szerint egy esetleges ajkai továbbjutás esetén akár a Ferencvárosi TC is az ellenfél lehet a következő körben. 

FC Ajka-Ferencváros meccs is lehet, ha továbbjut az Ajka 

A MOL Magyar Kupa 5. fordulóját februárban rendezik meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu