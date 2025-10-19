FC Ajka: drámai vereség Tiszakécskén

Tiszakécske-FC Ajka 2-1 (0-0)

FC Ajka: az utolsó percben jött a dráma

Archív fotó: Gyarmati László



Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 300 néző. V.: Sipos T.

Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka – Bódi, Szekér (Takács T., 88.), Terbe, Lucas, Vukk (Zámbó M., 59.), Pataki B. (Horváth E., 59.) – M. Ramos. Edző: Pintér Csaba.

Ajka: Szabados I. – Kovács N., Bacsa B. (Csóka, 77.), Tar (Sejben, 61.), Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Herjeczki (Doncsecz, 73.), Cipf, Kenderes – Szabó M. (Katona I., 61.). Edző: Csábi József

A találkozó külön érdekességét az adta, hogy először ült az ajkai kispadon vezetőedzőként Csábi József, így a szurkolók nagy kíváncsisággal várták, milyen arcát mutatja majd a megújuló gárda.

Az első félidőben a vendégek támadósora nem sok veszélyt jelentett a hazai kapura, miközben a tiszakécskeiek több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, ám ezekből gól nem született, így a szünetre maradt a 0–0.

Félidőben: Tiszakécske-FC Ajka 0-0

A második játékrészben aztán fokozatosan életre kelt az Ajka, de továbbra is a házigazdák irányították a mérkőzést. A vendégvédelem a 60. percig bírta a nyomást, ekkor Myke Ramos lendületes akció végén betalált, megszerezve ezzel a vezetést a Tiszakécskének. A gól után kissé visszafogottabbá vált a hazai együttes, amit az ajkaiak igyekeztek kihasználni – egyre több helyzetük adódott.

A meccs első igazi drámai pillanata a 74. percben érkezett, az egyenlítő találatot a korábban épp Tiszakécskén futballozó Cipf Dominik jegyezte, kihasználva Prokop kapus hibáját. A bekapott gól után a hazai hálóőr láthatóan elvesztette a magabiztosságát, az Ajka pedig bátran támadott tovább, s úgy tűnt, akár a győzelmet is megszerezhetik. A végén azonban jött a kegyetlen fordulat, Bódi Ádám pontos beadását Takács Tamás irányította a kapuba, ezzel a 95. percben eldöntve a találkozót.



