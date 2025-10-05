október 5., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Az újonc győzte le az FC Ajkát

Egy gól döntött. A labdarúgó NB II 9. fordulójában az FC Ajka az újonc Karcagtól kapott ki hazai pályán.

Balogh Dávid

FC Ajka–Karcagi SC 0–1 (0–0)

Fotó: Gyarmati László/Napló


Ajka, Városi Sportcentrum, 550 néző. V.: Gaál Á.
Ajka: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai – Sejben (Doncsecz, 57.), Csizmadia Z. – Csóka (Katona I., a szünetben), Mohos (Herjeczki, 68.), Kirchner (Szabó M., 57.) – Cipf (Tóth G., 57.). Edző: Horváth András.
Karcag: Engedi – Győri Á., Kovalovszki, Szekszárdi T., Pap Zs. – Szűcs K., Hidi P. (Györgye, 68.) – László D. (Kaye, 68.), Székely D. (Tarcsi, 80.), Girsik Á. (Fazekas L., 90.) – Kohut (Sain, 68.). Edző: Varga Attila.

A mérkőzés viszonylag eseménytelenül kezdődött, a labdát a felek a két tizenhatos között járatták. A 13. minutumban Girsik vette célba a bakonyiak kapuját, ám jócskán célt tévesztett. Pár perccel később Kirchner is lövésre szánta el magát, de nem dolgoztatta meg túlságosan Engedit. A 41. minutumban László Dávid jobb oldali szabadrúgását követően Szekszárdi Tamás védője szorításában, 12 méterről a kapu fölé fejelte a labdát. Az ellenakció végén Sejben passza után Kirchner Krisztián 17 méterről próbálkozott, s a rövid sarkot vette célba, de a labdája nem sokkal mellé ment.

Félidőben FC Ajka–Karcag 0-0

Fordulást követően a karcagiak veszélyeztettek először. Pap Zsolt szabadrúgása okozott némi riadalmat, de a labda elkerülte a kaput. Sokáig ismét eseménytelenül folyt a játék, majd a 68. percben Szabó Máté szabadrúgása volt veszélyes. Az ajkai támadó próbálkozásában volt fantázia, de végül elhúzott a játékszer a kapufa mellett. A 84. minutumban egy tizenhatoson belülre ívelt labdába Kovács Nikolasz véletlenül kézzel ért bele, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a vendégek javára. A labda mögé Girsik állt, aki magabiztosan lőtt a jobb alsó sarokba. Szabados érezte az irányt, de hárítani már nem tudott, 0-1. A hajrában tíz emberrel védekezett a Karcag, de az Ajka nem tudta áttörni a védelmet. 

 

