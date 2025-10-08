Volt szövetségi kapitány ül az ajkai kispadra

Az FC Ajka szerdán közölte, hogy Csábi József veszi át a vezetőedzői feladatokat. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként a Budapest Honvéd színeiben többszörös magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes, a nemzeti csapatban pedig tíz alkalommal lépett pályára.

FC Ajka: Csábi József ül le a kispadra

Archív fotó: NSO

Edzői pályafutását Szolnokon kezdte, majd dolgozott a Honvédnál, a Nyíregyházánál, a BVSC-nél és Kazincbarcikán is. 2013-ban egy mérkőzés erejéig megbízott szövetségi kapitányként irányította a magyar válogatottat. Legutóbb az NB III-as Pénzügyőr SE együttesét vezette, ahol három mérkőzésen egy pontot szerzett csapatával.

Az FC Ajka közleménye nem tartalmazta Csábi szerződésének hosszát, de a cél egyértelmű, a csapat stabilizálása és újra jó eredmények elérése.

Kilenc fordulót követően az FC Ajka 10 ponttal a 8. helyen áll a Merkantil Bank Ligában.



