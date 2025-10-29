október 29., szerda

FC Ajka: továbbjutás a Magyar Kupában!

Hihetetlen meccset vívtak a bakonyiak. Az FC Ajka a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában hazai pályán fogadta a szintén NB II-es Tiszakécskét. A mérkőzés külön érdekessége volt, hogy a két csapat nemrég, alig másfél hete találkozott a bajnokságban, akkor a Tiszakécske 2-1-re diadalmaskodott.

Balogh Dávid

FC Ajka–Tiszakécskei LC 2-1 (0–0, 0–0) – hosszabbítás után

FC Ajka: jöhet az ötödik forduló!
FC Ajka: jöhet az ötödik forduló!
Archív fotó: Gyarmati László

Ajka, Városi Sportcentrum, 250 néző. V.:Móri T.

Ajka: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Tar, Tóth G. – Csörnyei (Csizmadia Z., 61.), Mohos (Garai, 77.) – Doncsecz (Szabó M., 77.), Sejben (Kenderes, 103.), Kirchner (Katona I., 77., Csóka, 89.) – Cipf. Edző: Csábi József.

Tiszakécske: Szmola – Takács Zs. (Juhász G., 106.), Csáki, Valencsik, Grünvald – Lucas, Géringer (Szekér, a szünetben) – Burdika (Pataki B., a szünetben), Horváth E. (Terbe, 79.), Zámbó M. (Takács T., 61.) – M. Ramos. Edző: Pintér Csaba.

A találkozó nem indult nagy iramban, az első komolyabb helyzet a 6. percben adódott, Cipf csúsztatása után Kirchner lőtt, ám Szmola magabiztosan védett. Három perccel később ismét az Ajka veszélyeztetett, Kovács Nikolasz távoli próbálkozása centikkel kerülte el a kaput. A 12. percben Zámbó próbált büntetőt kiharcolni, de a játékvezető műesés miatt sárga lappal figyelmeztette. A 20. minutumban a vendégek jártak közel a vezetéshez, ám Kovács Nikolasz a gólvonalról mentett. A 31. percben Doncsecz lövése jelentett újabb veszélyt, de Szmola ismét a helyén volt.

A második félidő elején továbbra is az ajkaiak próbálkoztak aktívabban, de Kovács Nikolasz lövése célt tévesztett. A 66. percben Cipf szabadrúgása a sorfalban akadt el, majd nem sokkal később a másik oldalon ismét Kovács Nikolasz mentett bravúrosan a gólvonalról. A hajrában Katona előtt adódott nagy helyzet, de sokáig totojázott, így odalett a lehetőség. A rendes játékidő 0–0-val zárult, következett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

A ráadás 94. percében végre megtört a jég. Kovács Nikolasz távoli lövését Szmola hárította, de a kipattanóra Cipf érkezett, és jobbról a hálóba őt, 1-0! A Tiszakécske azonban nem adta fel, és a 103. percben Marcolini Dantes Bertucci Lucas egalizált, 1-1. A döntés végül a 117. percben született meg, Kovács Nikolasz 18 méterről lőtt hatalmas gólt Szmola kapujába, 2-1!

Az Ajka a hátralévő percekben magabiztosan őrizte előnyét, így hosszabbítás után kiharcolta a továbbjutást a MOL Magyar Kupa következő fordulójába.

FC Ajka-Tiszakécske 2-1

Csábi József: Apró lépésekkel haladunk a cél felé. A mai meccsen is jó ritmusban játszottunk, ha hosszabbításban is, de megérdemelten jutottunk tovább a következő fordulóba. 

 

