Labdarúgás

1 órája

FC Ajka: vajon hol van az alagút vége?

Címkék#Kozármisleny#NB II#fc ajka

Újabb vereséget könyvelhet el a labdarúgó NB II-ben a zöld-fehér alakulat. Az FC Ajka a Kozármisleny ellen nem tudta felszívni magát, és pont nélkül távozhatott a gyepről a hármas sípszót követően.

Balogh Dávid

 FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny 0–2 (0–1)

FC Ajka: újabb vereség
Az FC Ajka újabb vereséget szenvedett
Archív fotó: Gyarmati László


Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. V.: Szigetvári M.

Ajka: Szabados – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Sejben, Csizmadia Z. (Kopácsi, 61.) – Cipf (Szabó M., 72.), Tóth G. (Lakatos M., 85.), Kirchner (Csóka, 72.) – Katona I. (Doncsecz, 61.). Edző: Csábi József.

Kozármisleny: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kocsis D., Kozics – Babinszky (Zamostny, 82.), Bakó (Ebot, 70.), Máté Cs. (Lengyel N., 82.) – Jelena (Szalka D., 70.). Edző: Pinezits Máté.

Csábi József csapata veszélyeztetett először a találkozón. A 4. minutumban Cipf húzott el a jobb oldalon, majd a beadását követően Kirchner lőtt kapura, de Lékai magabiztosan ütötte ki a játékszert. A 16. percben megtört a jég, vezetést szerzett a Kozármisleny. A mérkőzés második szögletét a vendégek végezhették el, Bakó betekert labdáját Vajda lefejelte az ötösön belül, majd Horváth közvetlen közelről a kapuba belsőzte a játékszert, 0-1. A 28. percben közel járt az FC Ajka az egyenlítéshez, de előbb Kirchner, majd Katona lövését védte nagy bravúrral Lékai. A félidő további részében a pálya közepén folyt a játék. 

Fordulás után újabb sokk következett. Alig tizenöt másodperc telt el a második játékrészből, de büntetőt kapott a vendégegyüttes kezezés miatt. A megítélt 11-est Kozics Barnabás magabiztosan értékesítette, 0-2. Az ajkaiak nem igazán tudtak veszélyt jelenteni Lékai kapujára, rendre elhaltak a próbálkozások. A 91. percben Szabó szabadrúgásánál Lékai ismételten résen volt. A hazaiak a találkozón végig magukat keresték, de ezúttal sem sikerült az áttörés. 

FC Ajka–Kozármisleny 0-2

Csábi József: Egy megmosolyogtató meccsen tudtunk úgy kikapni, hogy végig kontroll alatt tartottuk az ellenfelünket. Ma egy fokkal jobban játszottunk, mint a múlt héten, és ennél többet érdemeltünk volna. Le a kalappal a srácok előtt, hogy 0-2 után is hajtottak. 

Pinezits Máté: A meccs elején ért minket meglepetés, de utána rendben volt a csapatom, és ez kitartott az egész mérkőzésen. Dolgoztunk eleget, hogy a szerencse mellénk álljon. 


 


 

 

