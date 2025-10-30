Taroltak a pápai crossfit versenyzők az országos bajnokságon

A funkcionális fitnesz országos bajnokságon a Den of Tiger SE fiatal tehetségei, Wölfinger Liza, Vadicsku Anna Mimi, Wölfinger Nóra és Wölfinger Ákos mellett edzőjük, Vadicsku Szabolcs is aranyérmet szerzett. A csapatot minden korosztályban küzdeni akarás, kitartás és példás összpontosítás jellemezte.

A funkcionális fitnesz verseny aranyérmesei: Vadicsku Szabolcs, Wölfinger Ákos, Wölfinger Nóra és Wölfinger Liza

Fotó: Haraszti Gábor

A funkcionális fitnesz ob pápai sikerektől volt hangos

Vadicsku Szabolcs edzőként és versenyzőként is értékelte az országos bajnokságot. Elmondta, hogy négy korosztályban öt versenyző indult, és mindenki dobogóra állhatott, ami óriási siker a klub számára. Kiemelte, hogy a 12 éves korosztályban induló Wölfinger Liza és Vadicsku Anna Mimi fegyelmezetten, szép, küzdős versenyzéssel teljesítették az itthon kitűzött célokat. Wölfinger Nóra nagy fölénnyel nyerte meg kategóriáját, pedig a nyári felkészülése nem alakult a tervei szerint, mégis magabiztosan hozta az első helyet. A fiúknál Wölfinger Ákos rutinos versenyzőként lépett színpadra: az elmúlt évben világbajnokságot és Európa-bajnokságot is nyert, tavaly országos második helyen végzett, így idén célul tűzte ki, hogy az aranyérem az övé lesz – és sikerült is elérnie.

Wölfinger Ákos a vb és az Eb után a magyar bajnokságon is a dobogó tetejére állhatott

Forrás: Magyar Funkcionális Fitnesz Sportági Szakszövetség

A klub vezetője, Vadicsku Szabolcs a masters kategóriában indult, és egy ponton múlt, hogy megszerezze az első helyet. Mint mondta, az elmúlt években kétszer is a dobogó második fokára állhatott, ezért különösen motivált volt, hogy ezúttal a legjobb legyen. Az aranyérem megszerzése hatalmas öröm volt számára és az egész csapatnak.

A funkcionális fitnesz sportág Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A versenyek komplex erőnléti és technikai kihívások elé állítják a sportolókat, akiknek egyszerre kell erőben, gyorsaságban, állóképességben és mentális fókuszban is kimagaslót nyújtaniuk.

A pápai csapat számára a következő nagy kihívás már nemzetközi porondon vár: decemberben Litvániában rendezik meg a junior világbajnokságot, ahol három pápai sportoló képviseli majd a várost, az egyesületet és Magyarországot.