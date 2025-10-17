13 perce
Balatonfüred legszebb részén futottak a helyi diákok (eredményekkel, fotókkal, +videó)
Idén sem maradt el a város népszerű tömegsporteseménye. A Fut a Füred elnevezésű versenyen közel 800-an indultak el rengetegen szurkoltak a futóknak.
A balatonfüredi középiskolások viadalával indult a 2025-ös Fut a Füred, amelynek résztvevői a hagyományoknak megfelelően a Tagore sétányon futottak. A nagyobbak 2400 métert teljesítettek, a kisebbek 1200 métert, az óvodások pedig 800 méteren mérték össze tudásukat.
A város közép, és általános iskolái mellett a helyi és környékbeli óvodák is szép számmal képviseltették magukat. Emellett felnőttek is rajthoz álltak a versenyen.
A Fut a Füred minden évben megmozgatja a helyi ifjúságot, a diákok a város legszebb részén futhatnak, ráadásul tehették ezt ezúttal is remek időben. A fiatalok nagy küzdelmet mutattak a pályán és szép eredményen születtek az idei futáson is.
Fut a Füred 2025: a dobogósok
V-VI. korcsoportosok (középiskolások)
Lányok
- Böhn Szófia (Lóczy Gimn.)
- Schultz Anita (Szent Benedek Isk.)
- Tuza Zsófia (Lóczy Gimn.)
Fiúk
- Csima Alex (Lóczy Gimn.)
- Hámori Marcell (Lóczy Gimn.)
- Bók Mátyás (Fehérló fia Isk.)
Óvodások (nagycsoportosok)
Lányok
- Kálai Anna (Óvárosi Óvoda)
- Viserálek-Ignácz Ilka (Óvárosi Óvoda)
- Veingartner Zselyke (Református Óvoda)
Fiúk
- Veszprémi Edmond (Vasúti Óvoda)
- Horváth Borisz (Tündérkert Óvoda)
- Dani-Fördös Domán (Óvárosi Óvoda)
Általános iskolások, I. korcsoport
Lányok
- Vargyai Rózi (Református Isk.)
- Sarang Zsófi (Radnóti Isk.)
- Nagy-Barka Anna (Radnóti Isk.)
Fiúk
- Sudár Alex (Radnóti Isk.)
- Kemenes Benet (Radnóti Isk.)
- Lellus Márton (Református Isk.)
II. korcsoport
Lányok
- Veingartner Emma (Radnóti Isk.)
- Sarang Lilla (Radnóti Isk.)
- Gubicza Fanni (Radnóti Isk.)
Fiúk
- Véghelyi Máté (Radnóti Isk.)
- Munkácsy Áron (Református Isk.)
- Zana Nimród (Eötvös Isk.) és Lóderer Ákos (Radnóti Isk.)
Fut a Füred 2025Fotók: Fülöp Ildikó
III. korcsoport
Lányok
- Sótonyi Júlia
- Pfaff Mária (Radnóti Isk.)
- Hutchinson Sophie (Radnóti Isk.)
Fiúk
- Zámbó Áron (Radnóti Isk.)
- Novák Áron (Református Isk.)
- Déry Hunor (Tihanyi Ált. Isk.) és Borszéki Gábor (Radnóti Isk.)
IV. korcsoport
Lányok
- Oláh Sophie Grace (Radnóti Isk.)
- Kis-Szitár Nóra (Radnóti Isk.)
- Vadócz Lili (Radnóti Isk.)
Fiúk
- Redenczki Bulcsú (Tihanyi Ált. Isk.)
- Kelemen Barna (Tihanyi Ált. Isk.)
- Gondos Gergely (Református Isk.)
Felnőttek, VII. korcsoport
- Nők
Schmerané Gál Judit
- Mészáros Bóna Anett
- Kis-Kádi Veronika
Férfiak
- Fábri László
- Kötél Ferenc
VIII. korcsoport
Nők
- dr. Nagy Kardos Cintia
- Varga-Labin Renáta
- Hidasi Andrea
Férfiak
- Rojtos Norbert
- Drozda Tamás
- Szűcs Péter