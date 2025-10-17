október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több százan a parton

1 órája

Balatonfüred legszebb részén futottak a helyi diákok (eredményekkel, fotókkal, +videó)

Címkék#eredmények#középiskolás#Fut a Füred#balatonfüredi

Idén sem maradt el a város népszerű tömegsporteseménye. A Fut a Füred elnevezésű versenyen közel 800-an indultak el rengetegen szurkoltak a futóknak.

Horváth Gábor

A balatonfüredi középiskolások viadalával indult a 2025-ös Fut a Füred, amelynek résztvevői a hagyományoknak megfelelően a Tagore sétányon futottak. A nagyobbak 2400 métert teljesítettek, a kisebbek 1200 métert, az óvodások pedig 800 méteren mérték össze tudásukat.

Több száz fiatalt mozgatott meg a Fut a Füred, Balatonfüred hagyományos, népszerű sporteseményének a Tagore sétány adott otthont.
Több száz fiatalt mozgatott meg a Fut a Füred, Balatonfüred hagyományos, népszerű sporteseményének a Tagore sétány adott otthont
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A város közép, és általános iskolái mellett a helyi és környékbeli óvodák is szép számmal képviseltették magukat. Emellett felnőttek is rajthoz álltak a versenyen.

A Fut a Füred minden évben megmozgatja a helyi ifjúságot, a diákok a város legszebb részén futhatnak, ráadásul tehették ezt ezúttal is remek időben. A fiatalok nagy küzdelmet mutattak a pályán és szép eredményen születtek az idei futáson is.

Fut a Füred 2025: a dobogósok

V-VI. korcsoportosok (középiskolások)

Lányok

  1. Böhn Szófia (Lóczy Gimn.)
  2. Schultz Anita (Szent Benedek Isk.)
  3. Tuza Zsófia (Lóczy Gimn.)

Fiúk

  1. Csima Alex (Lóczy Gimn.)
  2. Hámori Marcell (Lóczy Gimn.)
  3. Bók Mátyás (Fehérló fia Isk.)

Óvodások (nagycsoportosok)

Lányok

  1. Kálai Anna (Óvárosi Óvoda)
  2. Viserálek-Ignácz Ilka (Óvárosi Óvoda)
  3. Veingartner Zselyke (Református Óvoda)

Fiúk

  1. Veszprémi Edmond (Vasúti Óvoda)
  2. Horváth Borisz (Tündérkert Óvoda)
  3. Dani-Fördös Domán (Óvárosi Óvoda)

Általános iskolások, I. korcsoport

Lányok

  1. Vargyai Rózi (Református Isk.)
  2. Sarang Zsófi (Radnóti Isk.)
  3. Nagy-Barka Anna (Radnóti Isk.)

Fiúk

  1. Sudár Alex (Radnóti Isk.)
  2. Kemenes Benet (Radnóti Isk.)
  3. Lellus Márton (Református Isk.)

II. korcsoport

Lányok

  1. Veingartner Emma (Radnóti Isk.)
  2. Sarang Lilla (Radnóti Isk.)
  3. Gubicza Fanni (Radnóti Isk.)

Fiúk

  1. Véghelyi Máté (Radnóti Isk.)
  2. Munkácsy Áron (Református Isk.)
  3. Zana Nimród (Eötvös Isk.) és Lóderer Ákos (Radnóti Isk.)

Fut a Füred 2025

Fotók: Fülöp Ildikó

III. korcsoport

Lányok

  1. Sótonyi Júlia
  2. Pfaff Mária (Radnóti Isk.)
  3. Hutchinson Sophie (Radnóti Isk.)

Fiúk

  1. Zámbó Áron (Radnóti Isk.)
  2. Novák Áron (Református Isk.)
  3. Déry Hunor (Tihanyi Ált. Isk.) és Borszéki Gábor (Radnóti Isk.)

IV. korcsoport

Lányok

  1. Oláh Sophie Grace (Radnóti Isk.)
  2. Kis-Szitár Nóra (Radnóti Isk.)
  3. Vadócz Lili (Radnóti Isk.)

Fiúk

  1. Redenczki Bulcsú (Tihanyi Ált. Isk.)
  2. Kelemen Barna (Tihanyi Ált. Isk.)
  3. Gondos Gergely (Református Isk.)

Felnőttek, VII. korcsoport

  1. Nők
    Schmerané Gál Judit
  2. Mészáros Bóna Anett
  3. Kis-Kádi Veronika

Férfiak

  1. Fábri László
  2. Kötél Ferenc

VIII. korcsoport

Nők

  1. dr. Nagy Kardos Cintia
  2. Varga-Labin Renáta
  3. Hidasi Andrea

Férfiak

  1. Rojtos Norbert
  2. Drozda Tamás
  3. Szűcs Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu