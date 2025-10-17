Balatonfüred legszebb részén futottak a helyi diákok (eredményekkel, fotókkal, +videó)

A balatonfüredi középiskolások viadalával indult a 2025-ös Fut a Füred, amelynek résztvevői a hagyományoknak megfelelően a Tagore sétányon futottak. A nagyobbak 2400 métert teljesítettek, a kisebbek 1200 métert, az óvodások pedig 800 méteren mérték össze tudásukat.

Több száz fiatalt mozgatott meg a Fut a Füred, Balatonfüred hagyományos, népszerű sporteseményének a Tagore sétány adott otthont

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A város közép, és általános iskolái mellett a helyi és környékbeli óvodák is szép számmal képviseltették magukat. Emellett felnőttek is rajthoz álltak a versenyen.

A Fut a Füred minden évben megmozgatja a helyi ifjúságot, a diákok a város legszebb részén futhatnak, ráadásul tehették ezt ezúttal is remek időben. A fiatalok nagy küzdelmet mutattak a pályán és szép eredményen születtek az idei futáson is.

Fut a Füred 2025: a dobogósok

V-VI. korcsoportosok (középiskolások)

Lányok

Böhn Szófia (Lóczy Gimn.) Schultz Anita (Szent Benedek Isk.) Tuza Zsófia (Lóczy Gimn.)

Fiúk

Csima Alex (Lóczy Gimn.) Hámori Marcell (Lóczy Gimn.) Bók Mátyás (Fehérló fia Isk.)

Óvodások (nagycsoportosok)

Lányok

Kálai Anna (Óvárosi Óvoda) Viserálek-Ignácz Ilka (Óvárosi Óvoda) Veingartner Zselyke (Református Óvoda)

Fiúk

Veszprémi Edmond (Vasúti Óvoda) Horváth Borisz (Tündérkert Óvoda) Dani-Fördös Domán (Óvárosi Óvoda)

Általános iskolások, I. korcsoport

Lányok

Vargyai Rózi (Református Isk.) Sarang Zsófi (Radnóti Isk.) Nagy-Barka Anna (Radnóti Isk.)

Fiúk

Sudár Alex (Radnóti Isk.) Kemenes Benet (Radnóti Isk.) Lellus Márton (Református Isk.)

II. korcsoport

Lányok

Veingartner Emma (Radnóti Isk.) Sarang Lilla (Radnóti Isk.) Gubicza Fanni (Radnóti Isk.)

Fiúk