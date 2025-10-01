október 1., szerda

Sakk

59 perce

Repülőrajtot vett az Ajka a Szuperligában

Címkék#NB I Charousek#Sentimento Ajka BSK#Magyar Sakk Szövetség#Szabadgyalog SE#Gaál Zsóka

Elrajtolt a nemzeti sakk csapatbajnokság 2025/2026-os szezonja. Az ajkaiak két szép sikerrel kezdtek a legmagasabb osztályban, Gaál Zsóka csapata a Makót és az MTK Budapestet is legyőzték.

Veol.hu

A Szuperliga-GM Szabó László csoport dupla nyitó fordulóját Hévízen rendezték meg. A Sentimento Ajka BSK 9-1-re győzött a Duocor-Makói SVSE ellen, másnap pedig 7.5-2.5-re nyertek a nemrég Üzbegisztánban szereplő Gaál Zsóka fémjelezte ajkaiak az MTK Budapest ellen.

A Gaál Zsóka fémjelezte ajkaiak két remek sikerrel kezdtek
Forrás: Facebook/Magyar Sakk Szövetség

Az NB I. Charousek csoportban a Sentimento Ajka BSK idegenben 6.5-5.5-re győzött a Balatonfüredi SC ellen.

Az NB II. Széchenyi csoportban a Veszprém Ezüst Huszár SE 7.5-4.5-re veszített a Haladás VSE III. vendégeként. A Sentimento Ajka BSK idegenben 7-5-re kikapott a Határmenti SE Vasalja ellen. A Szabadgyalog SE 11-1-re veszített a Széchenyi ESE Győr vendégeként.

Folytatás október 19-én, vasárnap, NB I. Charousek csoport: Sentimento Ajka BSK–Komlói BSK, ASE II. Paks–Balatonfüredi SC. NB II. Széchenyi csoport: Sentimento Ajka BSK–Széchenyi ESE Győr, Szabadgyalog SE–Szigetközi Sakkozók, erőnyerő: Veszprém Ezüst Huszár SE. November 30-án, vasárnap: Szuperliga: Sentimento Ajka BSK–Aquaréna Kőbánya.


 

 

